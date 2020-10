Pieter De Wulf na verwacht bekerverlies bij Waasland-Beveren: “Leuke ervaring, maar niet het maximum uitgehaald” Hans Fruyt

11 oktober 2020

15u07 0 Sport in de buurt Geen stunt van Sparta Petegem op de Freethiel. In de vijfde ronde van de Beker van België was eersteklasser Waasland-Beveren sterker (3-0). Groen-zwart kan zich nu concentreren op twee competitiematchen: woensdag thuis tegen Menen, zaterdag bij Ronse.

“Ondanks het verlies een leuke ervaring”, benadrukt de Petegemse centrale verdediger Pieter De Wulf. “In de omschakeling hadden we enkele kansen. De eerste goeie mogelijkheid was zelfs voor ons. Davy Joye kon aanleggen met zijn rechter. Niet zijn beste voet. Vandaar dat Davy nog eens kapte en een strafschop wou versieren, maar hij kreeg geel voor Schwalbe. Rond het halfuur slikten we een doelpunt. Een wereldgoal! Daan Heymans nam een afvallende bal in een tijd op de slof. Pardoes in de winkelhaak. Niets aan te doen.”

Kort na de rust kon Waasland-Beveren via de Zwitser Michael Frey de voorsprong verdubbelen. Na die tweede tegengoal was voor de Spartanen de kous af. Frey, nog maar enkele weken in dienst bij de eersteklasser, scoorde later nog een tweede keer. “Tijdens de rust benadrukte trainer Bert Dhont dat bijsturen niet hoefde”, gaat De Wulf verder. “We kregen enkele kansen op 2-1, maar doelman Tom Vandenbossche hield ons enkele keren overeind. Jammer, het mocht zijn. Nochtans stapten we op de bus met het gevoel dat we er niet het maximum uithaalden. Nu kunnen we ons verder concentreren op de reguliere competitie. Want dat is het belangrijkste.”

Woensdagavond staat een thuismatch tegen Menen op de kalender. Een partij die omwille van de bekermatch op de Freethiel naar midweek verschoven werd. Zaterdag trekt Sparta naar SK Ronse, een ploeg die nog steeds op zoek is naar de eerste overwinning. “Woensdag is heel belangrijk”, beseft De Wulf. “Zes op twaalf of negen op twaalf, dat is een heel groot verschil. Inderdaad, tot nog toe stonden we in drie matchen nog maar één doelpunt toe. Een groot verschil met vorig seizoen. Door een combinatie van factoren denk ik. Onze trainer hamert op een goeie organisatie. Misschien hebben we daar met Thomas Vande Velde naast mij en Ralph Ameys voor de defensie nu ook de spelers voor.”