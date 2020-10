Piet Moerman en SK Geluwe spelen woensdag inhaalmatch tegen Nieuwkerke: “Altijd pittig duel” Erik De Block

12 oktober 2020

19u21 0 Sport in de buurt Tweedeprovincialer SK Geluwe werkt woensdagavond om 20 uur thuis tegen SK Nieuwkerke een inhaalwedstrijd af.

“Een midweekwedstrijd maakt het anders”, aldus trainer Piet Moerman. “Ik moet heel het programma aanpassen. Daarbij komt nog dat we niet op het eerste terrein kunnen spelen wegens geen veldverlichting. We zullen op het tweede of derde terrein voetballen. Daar zijn we nog niet uit. Die terreinen liggen niet zo goed als ons eerste veld, maar we zullen er het beste van maken. Er zal ook nog extra worden gewerkt aan het onderhoud van het terrein waarop we uiteindelijk zullen spelen.”

Maandagavond was er training. “Donderdag zullen we, daags na de match, lichtjes trainen. Zaterdagnamiddag spelen we dan thuis tegen Zwevegem. Het wordt dus redelijk druk”, aldus Moerman. “Tegen Nieuwkerke zal het niet gemakkelijk worden. Dat is altijd een pittige wedstrijd. Pakken we de drie punten, dan doen we een goede zaak en komen we naast Vlamertinge en Deerlijk op de tweede plaats te staan. Momenteel tellen we een zeven op twaalf. Enkel de openingsmatch tegen SV Wevelgem City ging verloren.”

Onverdiend gelijkspel in Moorsele

Het team van voorzitter Kevin Vermont maakte zaterdag de korte verplaatsing naar het kunstgrasveld van SV Moorsele. Doelpunten vielen er niet. “We moeten eerlijk zijn: we behaalden er onverdiend een punt”, geeft de coach toe. “Het eerste halfuur waren we goed. Daarna kreeg Moorsele drie à vier kansen. Gelukkig konden we standhouden. Achterin staat het goed. Van de tweede helft ben ik wel niet content. Tijdens de rust had ik wat aanpassingen gedaan en blijkbaar hadden sommigen het niet begrepen. Helemaal op het einde van de match hadden we zelfs nog de drie punten kunnen pakken, want Bjarne Vanderstraeten was nog dicht bij een goal.”

Winnen was mooi geweest voor Geluwe, want het was vorig weekend kermis in de Gapersgemeente. Topschutter Matthias Cottenier viel tegen Wevelgem al na één minuut uit met een blessure aan de adductoren. “Het zal tot november duren eer hij tegen een bal mag trappen”, besluit Moerman. “Nieuwkomer Kenneth Neve speelde nog geen minuut. Hij zal deze week beginnen lopen. Dat zijn toch twee kleppers, die we missen.”

Na ziekte zat Simen Demeyere op de bank en viel in.