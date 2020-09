Philippe Huart vecht met Fiesta van Belgium Racing voor podium: “Dit is echt wat een merkencup moet zijn” Joost Custers

29 september 2020

13u10 0 Sport in de buurt Philippe Huart is een naam die in de Belgische autosport onlosmakelijk met merkencompetities verbonden is. De Leuvenaar is daarom ook een vaste waarde in de Ford Fiesta Sprint Cup, een competitie die afgelopen weekend aan de tweede meeting van het seizoen toe was, op het TT Circuit Assen.

Huart kende een moeilijke start van het weekend met een motorwissel en heel weinig rijtijd voor de kwalificaties, maar overtuigde met een zesde en een vijfde plaats in de races. De curve gaat omhoog en in Zandvoort, over twee weken, wil Huart richting het podium rijden. Ook de schitterende prestatie van het team Belgium Racing/Ford Peerlings, met een algemene zege voor Dylan Derdaele en twee overwinningen bij de Juniors van Tomas De Backer, stemmen Philippe Huart positief.

“Het racen in zo’n compact peloton en het goedmaken van plaatsen heb ik ooit nog gedaan”, lacht Huart, die uiteraard jaren ervaring heeft. “Ik ben uitgekomen op de zesde en vijfde plek, niet slecht gezien het verloop van de races. In de eerste race nam ik een goede start, maar ik ging dwars in de eerste rechtse en verloor drie plaatsen. Wat volgde was een inhaalrace, waarbij ik een tijdje in een tragere groep zat, alvorens ik weer wat kon opschuiven. Ik reed daarbij wel goede rondetijden. Na de safety car zag het er goed uit, maar een rollende bandenstapel op de piste besliste daar anders over en ik eindigde zesde.”

Vechten voor podium

“In de tweede wedstrijd heb ik echt lang voor de podiumplaatsen gevochten, met een tweede plek in het vizier. Op het einde van de race heb ik een fout gemaakt bij het schakelen en in zo’n compact peloton wordt dat uiteraard meteen bestraft. Het werd dus geen podium, maar een vijfde plek. Ik weet dat ik de snelheid heb en dus gaan we de volgende maal voor het podium.”

“Hoed af ook voor al mijn jongere collega’s, want het waren mooie races en er is hard gevochten, zonder echter over de limiet te gaan. Dit is echt wat een merkencup moet zijn. Ik ben ook blij voor het team, met de zege van Dylan op zaterdag en Tomas die echt top rijdt bij de Juniors in zijn eerste jaar. Dat zorgt voor een goede sfeer en wij motiveren elkaar ook om voort te groeien. De sfeer in het team is prima en ook de begeleiding met onder meer Marc Goossens, is top.”

