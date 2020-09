Peter Van Quaethem (LS Merendree): “Er is geen reden tot paniek” Dominique Lampo

25 september 2020

17u18 0 Sport in de buurt Met een 0 op 6 mag je spreken van een gemiste start voor LS Merendree. Ook trainer Peter Van Quaethem is ontgoocheld na nederlagen in Adegem en in Assenede, maar is niet aan doemdenken toe. Al beseft hij dat het niet makkelijk wordt om tegen een in bloedvorm stekend KSK Maldegem de punten thuis te houden.

“We hadden gehoopt om minstens drie punten te sprokkelen uit die eerste twee wedstrijden. In Adegem speel je toch tegen een ploeg die vorig jaar een reeks hoger speelde en viel het af te wachten of we iets konden halen. Voetballend hielden we gelijke tred met Adegem, maar zij legden meer efficiëntie aan de dag. Hetzelfde verhaal kon je optekenen na onze wedstrijd in Assenede. Na de wedstrijd kregen we complimenten voor ons voetbal. Twee weggeefdoelpunten zorgden ervoor dat we met lege handen achter bleven. Het is duidelijk dat we het evenwicht aan het zoeken zijn in onze ploeg. Niet makkelijk met een duel tegen KSK Maldegem in het verschiet. Die ploeg haalde 6 op 6 en speelt blijkbaar wel fris voetbal.”

Schuiven

Na twee nederlagen op rij lijkt het duidelijk dat Van Quaethem wat zal schuiven met de pionnen. “Aaron De Baerdemaker is blessurevrij, heeft intussen een wedstrijd bij de beloften in de benen en mag in de ploeg verwacht worden. We gaan proberen het duel aan te gaan met Maldegem. Uiteindelijk stonden we vorig jaar op de zesde plaats toen corona roet in het eten gooide. En met de komst van spelers als Jaime Larrea Betolaza, Stijn Machtelinckx en Sander Van De Velde zijn we op papier toch sterker dan vorig jaar. Net daarom is er geen reden tot paniek. We hopen nog steeds in de buurt van de vijfde, zesde plaats te eindigen. Hier en daar werden wij hoger ingeschat dan we waard waren. We zijn een goede middenmoter, maar als het wat tegen zit ben je maar goed voor plaats acht of negen. In een heel evenwichtige reeks is het week na week een dubbeltje op zijn kant. Net daarom is het wat jammer dat we al twee weken op rij in een gulle bui zijn. Aan ons nu om het tij te doen keren.”