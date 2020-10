Pepingen-Halle speelt inhaalmatch tegen Eendracht Aalst in … Overijse Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

14u10 0 Sport in de buurt Het verhaal van de openingsmatch van het seizoen van Pepingen-Halle begint stilaan op een soap te lijken. Hoewel een gemakkelijke voor de hand lag, lijkt de vijfde oplossing nu toch de goede te worden. De fusieploeg zal de uitgestelde eerste speeldag woensdag (7 oktober) afwerken. Er zit echter niets anders op dan uit te wijken naar het veld van … Tempo Overijse.

De openingsmatch tegen Eendracht Aalst was voorzien op 13 september. Vermits de Aalstenaren nog in de beker van België zaten moest de match worden uitgesteld. Omwille van de volle agenda zat er niet anders op dan het duel midweek te programmeren. Meerdere scenario’s passeerden de revue. In Pepingen spelen kon niet, omdat de lichtinstallatie niet voldeed. De nieuwe site in Halle is nog niet klaar. Er werd overwogen om naar Tubeke uit te wijken, maar ook dat plan lukte niet. Uiteindelijk wordt er overmorgen gevoetbald in Overijse. Dat stadion ligt op vijftig kilometer van het eigen terrein.

Eenvoudige oplossing

Sportief verantwoordelijke Christophe Walravens slaakt een diepe zucht. “Er is veel heisa geweest en eigenlijk lag de oplossing voor de hand. Indien we de thuismatch tegen Eendracht Aalst gewoon hadden geruild met de terugwedstrijd, was alles al lang van de baan geweest. Blijkbaar kon dat niet voor Eendracht. De bond is zelf met het voorstel gekomen om de wedstrijd woensdag te laten doorgaan op het veld van Tempo Overijse. We konden eventueel ook naar Londerzeel of Diegem trekken, maar dat is niet dichter bij huis. Er mogen slechts tweehonderd toeschouwers aanwezig zijn: honderd van Pepingen-Halle en honderd van Aalst. Het gaat immers om een risicowedstrijd. De praktische zaken zullen allemaal door Tempo geregeld worden. Wij moeten enkel zorgen voor de ticketing.”

Nog woensdagvoetbal

Daarmee zijn nog niet alle problemen van de baan. Christophe Walravens vervolgt. “Zondag moeten we naar Tongeren. De Limburgers zijn evenwel ook nog actief in de beker van België, waardoor de match wordt uitgesteld. Deze keer zijn de problemen niet voor ons. Er zit echter niets anders op dan opnieuw midweek te voetballen. Leuk is het niet, want we moeten na het werk een verre verplaatsing maken. Het is wat het is. Die match zal doorgaan op woensdag 14 oktober om 20u30.

Blessures

Vanuit de ziekenboeg komt er gelukkig beter nieuws. “Dani mag deze week de training hervatten. De match tegen Aalst komt wellicht wat vroeg, maar zijn comeback laat niet lang meer op zich wachten. Zijn spierscheur lijkt genezen. Enkel Julien Pé ligt nog in de lappenmand. Hij sukkelt met de kuit. Een duidelijke diagnose is er evenwel nog niet.”