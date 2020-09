Pepingen-Halle laat zuur punt liggen in Bocholt Erik Vandeweyer

27 september 2020

18u08 0 Sport in de buurt Op de eerste speeldag van de nieuwe competitie heeft Pepingen-Halle een 3-2 nederlaag geleden tegen Bocholter. In Limburg zat er zeker meer in dan een kleine nederlaag, zodat de druiven zuur aanvoelden. Intussen heeft men nog altijd geen nieuwe datum gevonden om de uitgestelde wedstrijd tegen Eendracht Aalst te spelen.

Pepingen-Halle speelde een degelijke wedstrijd in Bocholt. De ploeg kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Kapitein Thomas Bourgeois zag een evenwichtig duel tussen twee ploegen die vol voor de overwinning gingen. “Het begin van de match was zeker voor ons. Nadien nam de tegenstander de zaken over. De 1-1 ruststand was een logisch gevolg. Na de herneming was het scenario net omgekeerd. Toen kwam Bocholter sterk uit de kleedkamers en moesten wij even terug. Toen het 2-1 werd, namen wij de teugels weer over.”

Twee cruciale fasen

Ondanks de achterstand had Pepingen-Halle in de slotfase volle winstkansen. Thomas Bourgeois bevestigt. “We lukten de gelijkmaker, maar er zat nog meer in. Tot twee keer toe ontnam de scheidsrechter ons een doelpunt of een kans daartoe. Eerst was er een penalty die we niet kregen. Nadien keurde hij een geldig doelpunt af. Er zou een fout gebeurd zijn op hun doelman, maar niemand had die gezien. Zelfs bij Bocholter gaven ze toe dat er geen vuiltje aan de lucht was. Het waren wel twee momentopnamen die het resultaat beïnvloed hebben.”

Een herboren Baras

Met twee doelpunten speelde Bruno Baras een belangrijke rol. “Ik heb deze zomer wat gesukkeld met blessures, maar nu ben ik weer volledig fit. Over de penaltyfase ben ik duidelijk. De ref oordeelde dat mijn tegenstander de bal speelde, maar iedereen kon horen dat hij mij raakte. Zonde, want we verdienden alleszins een punt.”

Eendracht Aalst

Normaal had Pepingen-Halle het seizoen moeten beginnen tegen Eendracht Aalst. Die match werd al meerdere keren verplaatst. Het laatste bericht luidde dat er volgende woensdag zou gespeeld worden in Pepingen, maar ook die datum is van de baan. De verlichting is nog altijd niet in orde voor een avondmatch. Een nieuwe datum is nog altijd niet bekend.