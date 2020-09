Pedro De Decker wint met LDP Donza tegen Sijsele: “Ongelooflijk veel goesting om te basketten” Johan Picqueur

27 september 2020

19u22 0 Sport in de buurt Latem-De Pinte Donza speelt weer basketbal. Kind van de rekening was derdenationaler Sijsele dat in de bekerwedstrijd geen schijn van kans werd gelaten. De West-Vlamingen werden met 69-48 terug naar huis gestuurd.

Alle ogen waren deze week op de Gentse fusieploeg gericht. Vorige week werd bij één van de spelers een coronabesmetting vastgesteld. De club schakelde snel: alle spelers werden getest en moesten preventief in quarantaine. Een tweede negatieve test zorgde ervoor dat de tweede bekerwedstrijd tegen Sijsele alsnog kon worden gespeeld.

“Het was niet evident”, blikt Pedro De Decker terug op een zotte week. “We beleefden een rollercoaster aan emoties. Het ene moment is iedereen gezond en plots besef je dat het mogelijk is dat je zelf besmet zou kunnen zijn. Maar bang ben ik nooit geweest. We zijn blijven individueel trainen. We trainen al samen sinds 29 juli en beschikken over een brede spelersgroep. Dat we 1 speler missen, merkten we niet tegen Sijsele.”

De voorgift van de derdeklasser was dan ook snel van het bord geveegd. “We hadden ongelooflijk veel zin om te basketten”, zegt De Decker. “Sijsele had het moeilijk om ons strak ritme te volgen. Tactisch klopte het bij ons niet helemaal en ook onze looplijnen waren lang niet zoals het moest zijn. Maar conditioneel staan we erg sterk en dat hebben we op die manier gecompenseerd.”

Warme familieclub

De Decker hing vier jaar geleden de schoenen aan de haak. Hij was toen een vaste waarde bij Gent Hawks. “Ik heb het basket eigenlijk niet gemist”, mijmert de 37-jarige forward. “Toen ik de eerste basketwedstrijd van mijn zoon bij Donza bijwoonde, ben ik blijven plakken. Ik had een positieve babbel met coach Desloovere. En kijk. Donza is een familieclub. De jeugd staat er centraal en krijgt kansen. Dat geeft identiteit aan de club. Het is een proces waar iedereen bij betrokken wordt. Het is aanpassen, maar ik ben bij een goede club terechtgekomen.”

De spelersgroep gaat nu opnieuw trainen en bereidt zich voor op de eerste competitiematch. Daarin ontvangt het titelkandidaat Basics Melsele-Beveren. “De druk ligt bij Melsele”, meent De Decker. “Zij hebben op papier het beste team. Wij gaan uit van onze eigen sterkte en spelen onze kwaliteiten uit. De coach spreekt nooit over winnen of verliezen. Enkel over onze supersterke defense.”