Pauline Windels gaat met Zulte Waregem onderuit tegen ex-ploeg AA Gent Ladies: “Hooguit enkele halve kansjes” Hans Fruyt

12 oktober 2020

11u23 0 Sport in de buurt In het Super Leagueduel tussen Zulte Waregem en AA Gent Ladies was het verschil niet zo groot. De Gentse meisjes zorgden in het Regenboogstadion voor meer dreiging en wonnen met 0-3. Lobke Loonen en Imani Prez scoorden in het derde kwartier, Alixe Bosteels legde in de slotfase de eindstand vast.

“We hebben ons best gedaan, maar voor de aftrap beseften we al dat het niet makkelijk ging zijn om tegen Gent iets te oogsten”, begint centrale verdediger Pauline Windels haar analyse. “Trainer Angelo Gaytant vroeg ons in de eerste plaats om een goed blok te zetten. Om zowel achteraan als op het middenveld alles dicht te houden. En om in de omschakeling langs de flanken diepgang te zoeken.”

“In de eerste helft schiepen we hooguit enkele halve kansjes. Onze eerste echte doelrijpe mogelijkheid kwam er pas twintig minuten voor tijd, toen Amber De Priester een vrije trap van Sheryl Merchiers kon inkoppen. Die bal ging nipt naast. Toen stond de nul-twee wel al een tijd op het scorebord”, geeft Windels mee. “Als ploeg staan we er wel. Dat lieten we uit bij Club Brugge, waar we een punt pakten, zien. Ook tegen Gent toonden we dat.”

Standard

Na de 0-11-mokerslag op de tweede speeldag tegen Anderlecht een pluspunt. Heel wat speelsters van Zulte Waregem lagen er zaterdag op gebrand de AA Gent Ladies iets afhandig te maken. Vooral zij met een Gents verleden. Voor Romy Camps liep dat verkeerd af. Zij keek vier minuten voor tijd tegen een tweede gele kaart aan en zal door schorsing zaterdag de trip naar Standard missen. Ook Pauline Windels heeft een verleden in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad. Tijdens haar studies verdedigde ze vijf jaar de blauw-witte kleuren, maar raakte niet aan een vaste stek in de Super Leagueploeg. De Anzegemse is intussen aan haar tweede seizoen bij Essevee bezig.

Voor haar periode bij Gent speelde ze ook al bij Zulte Waregem. “In de aanloop naar de wedstrijd hadden we met de speelsters met een Gents verleden niets afgesproken”, verduidelijkt Windels. “Zaterdag trekken we naar Standard. Weer een hele lastige opdracht. Het is niet tegen dergelijke topploegen dat wij punten moeten pakken.”