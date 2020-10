Patrick Walgraeve, voorzitter Sparta Petegem, bezoekt de Freethiel: “Voor de spelers start van lastige week” Hans Fruyt

09 oktober 2020

21u37 0 Sport in de buurt Zorgt Sparta Petegem zaterdagavond voor een bekerstunt? In de vijfde ronde van de Beker van België trekt de tweedenationaler naar Waasland-Beveren. Een primeur in de geschiedenis van de club! Een speciaal moment voor voorzitter Patrick Walgraeve?

Om tegen een eersteklasser te mogen spelen ondergingen spelers en staf van Sparta Petegem een coronatest. “Verplicht door de Pro League, ook betaald door de Pro League tenzij we later nog een factuur krijgen”, lacht voorzitter Walgraeve. “Bij ons was iedereen negatief. We mogen dus op volle sterkte naar de Freethiel. Wat we kunnen verwachten weet ik niet. Er is één nadeel aan die kwalificatie voor de vijfde ronde van de Beker. We moeten woensdag thuis tegen Menen een competitiewedstrijd inhalen en volgende week zaterdag moeten we al naar Ronse. Dat wordt een hele lastige week. We proberen er in Beveren een leuke avond van te maken. Hoofdsponsor Geert De Witte gaat mee. We waren van plan bij de terugkeer onze kantine te openen. Door de verscherpte maatregelen van de overheid moeten we om 23 uur sluiten. Dus zal het niet de moeite zijn de kantine open te doen.”

Clubkas

De clubkas zal niet gespijsd worden. Zoals elke vereniging moet ook Sparta in deze coronatijd haar rekeningen nog beter monsteren. Deze week besliste het bestuur het kersttoernooi in de Brielpoort te schrappen. “Dat jeugdtoernooi lokt duizend mensen naar de Brielpoort”, verduidelijkt Walgraeve. “We dachten in twee te splitsen, maar daar gaan we niet aan beginnen. Indoor mogen we toch maar tweehonderd mensen samenbrengen. Hopelijk kunnen we volgend voorjaar iets organiseren. Wij maken altijd een budget per seizoen: van 1 juli tot 30 juni het jaar daarop. We willen vooral gezond blijven. Vandaar dat we iedere maand nauwlettend onze cijfers bekijken. Een footlunch voor tweehonderd mensen kunnen we in onze accommodatie niet geven. We denken eraan af en toe iets te doen voor dertig à veertig personen. Een formule van dertig euro of zo. Met onze spelers kwamen we tot een akkoord dat ze een percentje zullen inbrengen. Niet om dat onmiddellijk te gebruiken, maar om het opzij te zetten. Afhankelijk van wat op ons afkomt de volgende weken en maanden.”