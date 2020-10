Pascal Verriest (KSCT Menen): “acht doelpunten tegen in drie wedstrijden is te veel, paar jongens zijn te braaf” Erik De Block

04 oktober 2020

19u21 0 Sport in de buurt Tweedenationaler KSCT Menen kwam tegen VK Ninove op voorsprong maar een hattrick van Roberto Gomez besliste de wedstrijd (1-3). “We verdienden zeker een punt”, oordeelt trainer Pascal Verriest in het Vaubanstadion. “We kregen zelf drie à vier kansen en daarvan moet er altijd één binnen.”

Promovendus VK Ninove telt na drie speeldagen nog het maximum. “Het is een ervaren en uitgekookte ploeg”, geeft de coach aan. “We gaven het weg. Acht doelpunten tegen in drie wedstrijden is te veel. Simon Buyssens kreeg twee mooie kansen. De ene keer kwam hij net iets te kort om binnen te duwen. Ninove kreeg drie kansen en die gingen allemaal binnen. Dat was het grote verschil. Ze waren niet beter dan ons maar toonden zich efficiënter. Bij Ninove lopen een paar grote jongens. Bij ons zijn een paar jongens te braaf. We zijn niet met jeugdvoetbal bezig. Ik vond ons in de eerste helft goed maar het is in de box dat het moet gebeuren.”

Nieuwkomer Glenn Verstraete (20) stond de eerste keer aan de aftrap en speelde in de spits. “In de eerste helft vond ik hem goed, na de rust iets minder”, oordeelt de trainer. “Hij komt van de beloften van SV Roeselare en moet het niveau in tweede nationale nog leren en de manier van spelen.” De fusieploeg telt na drie speeldagen nog maar één punt. “We moeten niet alles in vraag gaan stellen”, geeft Verriest aan. “We weten dat het een moeilijk seizoen gaat worden. Veel jongens zijn weg. In de eerste wedstrijd thuis tegen SC Dikkelvenne (2-2, red) hadden we altijd moeten winnen. We kwamen 0-2 voorop. Vorige week op SV Oudenaarde eindigde het op 4-1 en is er daarop niet veel te zeggen.”

Komend weekend is Menen vrij want tegenstander Sparta Petegem speelt de vijfde ronde van de Beker van België. De inhaalwedstrijd wordt volgende week woensdag afgewerkt. “Hopelijk recupereren we tegen dan een paar man”, zegt Pascal. “Jochen Sucaet had nog wat last en kwam Ninove te vroeg. Kevin Gallo is aan het lopen en Sylvain Atieda is terug van zijn familie in Lyon. Hij moest eerst in quarantaine en traint ondertussen mee.”

De nieuwe centrale verdediger Diakhaby was geelgeschorst. Spits Markiewicz (ligamenten knie) is een paar weken uit.