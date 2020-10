Pascal Gora en VHL maken zich op voor trip naar Gent: “Eerste grote test” DRIES CHARLIER

09 oktober 2020

21u28 0 Sport in de buurt Na de 3-0-overwinning in de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen tegen Topsport School Vilvoorde maken de speelsters van Haasrode Leuven zich op voor de verplaatsing naar Gent. Trainer Pascal Gora is op zijn hoede. “Makkelijk wordt het niet”, klinkt het.

De Leuvenaren zette Topsport School Vilvoorde zeer vlot opzij. “Voor het zelfvertrouwen is het altijd een belangrijk gegeven om goed te beginnen”, zegt Mira Juwet. “Indien je verliest, kan je misschien beginnen twijfelen en dat wil iedereen toch wel vermijden. Onze ambities dit seizoen? Deze liggen in de lijn van vorig jaar. We mogen mikken op de top 3.”

“Met Hoeyberghs hebben we heel wat ervaring erbij gekregen op een cruciale positie en ook Dams heeft door haar jaartje Liga A ervaring kunnen op doen op een beter niveau. Gielkens is erbij gekomen en blijkt nu al een meisje te zijn met heel veel potentieel. Zelf ben ik terug aan het meedoen na problemen aan de knie, maar volledig pijnvrij is het nog niet en ik heb nog geen spelritme.”

Moeilijke verplaatsing

Zaterdagavond speelt VHL in Gent. “Een lastige wedstrijd dient zich aan”, beseft trainer Pascal Gora. “Gent is elk jaar een moeilijke verplaatsing en dat zal dit jaar niet anders zijn. Zij hebben veel aanvalskracht en zullen zeker bovenaan meedraaien. De zaal is er ook groot en dat vraagt toch wat aanpassing.”

“Na de vlotte winst van vorige week tegen de Topsport School Vilvoorde zal dit toch een eerst grote test worden. We zullen er alles aan doen om dit tot een goed einde te brengen.”

Goed uit voorbereiding gekomen

“Dat we vorige weekend wel vertrouwen tankten? Het vertrouwen is er wel, maar de topsportschool komt traditioneel pas wat later op dreef. Makkelijk wordt het niet. Ik ben er wel van overtuigd dat we iedereen aankunnen als wij ons eigen spel spelen. We zijn goed uit de voorbereiding gekomen en moeten dat nu maar tonen.”

“Met COVID-19 is het altijd bang afwachten tegenwoordig. Wij hebben deze week twee speelsters gehad die niet hebben kunnen trainen omdat er een mogelijk contact met iemand positief was. Vrijdag kregen we echter bericht dat ze zaterdag toch kunnen deelnemen. Gelukkig. We kunnen uiteraard enkel de regels volgen en proberen deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen.”