Panters Baasrode ziet competitiestart uitgesteld door vier coronabesmettingen Johan Picqueur

28 september 2020

15u12 2 Sport in de buurt Het coronavirus heeft ongenadig hard toegeslagen bij basketclub Panters Baasrode. Drie spelers en coach Tim Van Buggenhout zijn besmet en zitten in quarantaine. De eerste competitiewedstrijd in tweede landelijke A tegen Gent-Oost Eagles werd alvast uitgesteld.

“Laat me het belangrijkste eerst vertellen”, valt coach Tim Van Buggenhout met de deur in huis. “Ik en drie van mijn spelers zijn besmet met corona. Het begon met een zware griepaanval, maar nu is alles onder controle.”

Dat is schrikken. Wat nu? “Ik weet het zelf ook niet goed”, twijfelt Van Buggenhout. “Het is de Vlaamse Basketliga die moet beslissen. De wedstrijd tegen Gent Oost Eagles is alvast uitgesteld. Wellicht die tegen Brugge ook.”

Een geluk bij een ongeluk. Panters Baasrode moest afgelopen weekend niet spelen. De ploeg uit tweede landelijke gaf immers in augustus al algemeen forfait in de beker van Vlaanderen.

“Deelname aan de beker zorgt voor veel wedstrijden op korte termijn en dat in een onzekere omgeving”, zegt Van Buggenhout. “Je doet zoveel inspanningen om corona te mijden. Desondanks merk je dat je er toch niet immuun voor bent.”

Vertrouwen

Baasrode heeft nochtans een goede voorbereiding achter de rug. “Ik ben supertevreden over onze voorbereiding”, zegt Van Buggenhout enthousiast. “Het voordeel van Panters tegenover andere teams is dat wij onze kern volledig konden samenhouden. We spelen op de automatismen van vorig seizoen. Dat geeft vertrouwen. Tweede landelijke A is dit seizoen sterker dan vorig jaar, maar ik heb een goed gevoel over mijn ploeg. Brugge en Gent-Oost Eagles, onze eerste twee tegenstanders, steken er met kop en schouders bovenuit. Ik hoop ons daarachter te kunnen positioneren.”

Toch denk ik dat we fit genoeg zijn om binnen twee weken weer aan te sluiten Tim Van Buggenhout (coach Panters Baasrode)

“We hadden als een pijl uit een boog kunnen starten, maar het basket moet nu even op pauze. Toch denk ik dat we fit genoeg zijn om binnen twee weken weer aan te sluiten. Baasrode beschikt over negen seniors die goed kunnen roteren en het basket kunnen brengen waarin ik geloof. Dat is uptempo basket en voornamelijk outside gericht. Met een atypische verdediging. Je moet van ons geen gecentreerd basket verwachten.”

Als de gezondheid van de kern van Baasrode het toelaat, opent Panters de competitie twee weken later dan de andere teams in eigen huis tegen Koksijde op zaterdag 17 oktober om 20.30 uur.