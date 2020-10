Oudenaarde opent tweede deel Belgian Rally Championship na ‘coronapauze’ Joost Custers

08 oktober 2020

10u10 5 Sport in de buurt Meer dan zeven maanden na de noodgedwongen pauze als gevolg van de coronacrisis, gaat het Jobfixers Belgian Rally Championship zondag weer van start met de Aarova Rally in Oudenaarde. 76 teams verschijnen aan de start, met maar liefst 23 topwagens en als kers op de taart een Hyundai i20 Coupé WRC voor WK-rijder Craig Breen, die komt proefdraaien voor de Renties Ypres Rally Belgium, dit jaar de finale van het WK Rally.

Het Belgisch rallykampioenschap keert dit weekend terug naar de Vlaamse Ardennen. Na de annulering van een aantal BK-manches, werd de Aarova Rally gepromoveerd naar het BK, als tweede van zes manches op de herschikte kalender van het seizoen 2020. Verder volgen nog de South Belgian Rally, de Condroz Rally, de Renties Ypres Rally en de Spa Rally.

De Aarova Rally telt zondag drie verschillende klassementsproeven: De Bruwaan (8,71 km, vier passages), Maarkedal (8,65 km, drie passages) en Kruisem (10,14 km, drie passages), samen goed voor 92 km tegen de klok tussen 8u00 en 17u30.

Favorieten bij de vleet

Ghislain de Mevius, de leider in de tussenstand na winst in Haspengouw, is er niet bij. Het veld wordt aangevoerd door titelhouder Adrian Fernémont met zijn Skoda Fabia R5 Evo. Skoda is het best vertegenwoordigd met 10 Fabia R5 aan de start, waaronder ook de officiële wagen van Sébastien Bedoret, de bolides van tweevoudig winnaar Pieter Tsjoen en streekpiloten Niels Reynvoet, Fred Miclotte en Steven Vergalle. Hyundai kan rekenen op Grégoire Munster, die vorig weekend nog schitterde in het EK in het Portugese Fafe. Citroën heeft vier potentiële winnaars in zijn rangen, met Kris Princen, Guillaume, Cédric Cherain en Davy Vanneste.

In de Vlaamse Ardennen wordt Vincent Verschueren echter getipt als dé absolute topfavoriet. De streekpiloot won de wedstrijd al twee keer. Verschueren doet het met zijn Volkswagen Polo GTI R5. Verder komen er nog drie andere Polo R5 aan de start, met onder meer streekrijder Jean-Baptiste Broekaert.

Nog is het indrukwekkende lijstje kanshebbers niet volledig, want Bernd Casier zal zijn comeback maken met een fonkelnieuwe Ford Fiesta MkII R5. Afspraak zaterdag vanaf 19u30 voor de ceremoniële start op de Markt van Oudenaarde.