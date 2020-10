Oostkamp buigt dubbele achterstand om tot 2-3-zege in Wolvertem-Merchtem: “Mentale weerbaarheid van mijn spelersgroep is sterk” Bert Denolf

04 oktober 2020

20u43 0 Sport in de buurt Promovendus Oostkamp heeft met zeven op negen haar start niet gemist in derde nationale. Na een zege in Lochristi en een gelijkspel tegen Voorde-Appeltere ging het deze keer met de volle buit aan de haal in Wolvertem-Merchtem. Na een onderhoudende wedstrijd wees het scorebord 2-3 aan in het voordeel van de bezoekers.

“Er stond een stevige wind die in de eerste helft tegen ons aangezicht blies, wat het moeilijk maakte om de bal tot bij het strafschopgebied van Wolvertem te krijgen”, steekt trainer Kurt Delaere van wal. “Zo kon de thuisploeg ons meteen onder druk zetten en kwamen ze na een bal op de lat toch op voorsprong. Het was even harken voor ons, maar we herstelden het evenwicht een beetje en een kwartier voor rust kopte aanvoerder Decloedt op een vrije trap van Timmerman de gelijkmaker in doel. We startten met goede moed en meewind aan de tweede helft, maar werden meteen koud gekapt op een counter. De mentale weerbaarheid van mijn spelers was echter sterk, want ze gaven geen krimp en gingen meteen op zoek naar de gelijkmaker. Canoot vond een gaatje en in het slotkwartier scoorde hij nogmaals wat ons de overwinning bezorgde. Het was een bewogen en zwaarbevochten zege, maar uiteindelijk waren wij de ploeg die het meest aanspraak maakte op de volle buit.”

Topper

Oostkamp staat met zeven op negen mee aan de leiding van het klassement. “Een hele mooie start voor een promovendus en dit verandert niets aan onze ambitie”, vervolgt Delaere. “We blijven nog steeds naar beneden kijken en gaan niet naast onze schoenen lopen. Iedereen blijft zichzelf, werkt hard op training en op wedstrijddagen. Onze grootste sterkte is dat we vlot tot scoren komen en zolang we dat blijven doen, zullen we punten blijven pakken. Spelen we komend weekend een topper tegen Avanti Stekene? Ik zie dat ze inderdaad ook zeven op negen tellen, dus naar het klassement toe is het inderdaad een topper. Voor mij is het echter een wedstrijd als een ander en ik zal mijn spelers zeker niet nodeloos onder druk zetten”, besluit de oefenmeester.