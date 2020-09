Oostenrijks bondscoach Foda over eerste selectie Holzhauser (Beerschot): “Zijn spel is dynamischer geworden” Kristof De Cnodder

29 september 2020

13u55 0 Sport in de buurt De sterke competitiestart van Raphael Holzhauser (27) wordt beloond met een eerste selectie voor de Oostenrijkse nationale ploeg. Oostenrijks bondscoach Franco Foda loofde in de plaatselijke pers de ontwikkeling die Holzhauser bij Beerschot doormaakte: “Ik heb het gevoel dat zijn spel dynamischer is dan vroeger.”

Na de competitiematch van volgend weekend op AA Gent reist Raphael Holzhauser af naar zijn thuisland Oostenrijk, om daar de nationale selectie te vervoegen. De spelmaker van Beerschot zal er onder andere de kleedkamer delen met David Alaba (Bayern München) en mag hopen op speelminuten tegen Griekenland (vriendschappelijk) en Noord-Ierland en Roemenië (twee duels in het kader van de Nations League).

Hoewel Holzhauser in België al maandenlang sterk bezig is en hoewel hij alle nationale jeugdteams doorliep, kwam zijn selectie voor de A-ploeg in eigen land toch ietwat onverwacht. In Oostenrijk is iedereen het er wel over eens dat Holzhauser uitstekend kan voetballen, maar hij zeult er tegelijk de reputatie met zich mee dat hij conditioneel niet zo sterk is en weinig ballen recupereert. Wie ‘Rapha’ de jongste tijd in België bezig zag, kon echter vaststellen dat hij hier toch zijn deel van het (loop)werk doet.

Diepgang

Dat is dus ook bondscoach Franco Foda niet ontgaan. Foda bekeek videobeelden van enkele recente wedstrijden van Holzhauser en wat hij zag, stond hem aan. “In de afgelopen periode heeft Holzhauser flinke stappen vooruit gezet”, liet Foda verstaan in de Oostenrijkse media. “In alle matchen die ik heb gezien, speelde hij zeer goed. De manier waarop Holzhauser nu voetbalt, bevalt me meer dan wat hij enkele jaren geleden liet zien. Hij heeft nu meer dynamiek, meer power in zijn spel, diepgang ook. Holzhauser speelt de ballen vooruit en durft zonder bal zelf diep gaan. Verder was hij goed voor enkel wondermooie goals en assists (twee keer vijf stuks in deze competitie, red.). Op deze manier verdient die jongen zeker zijn kans.”

Contractgesprekken

Afgaande op deze lofzang lijkt de kans reëel dat Holzhauser straks ook echt zal mogen debuteren. Dat zou zijn marktwaarde natuurlijk alleen maar opdrijven. Inmiddels heeft Beerschot verkennende gesprekken opgestart over het openbreken van Holzhausers huidige overeenkomst (die komende zomer afloopt). Op het Kiel valt te horen dat beide partijen alleszins de intentie hebben om langer samen door te gaan.