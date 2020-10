Ondervoorzitter Guido Vandenabeele (KSV Oudenaarde): “Aftrap om 18 uur is experiment” Redactie

09 oktober 2020

10u31 3 Sport in de buurt Toen premier Alexander De Croo dinsdag in de strijd tegen het coronavirus scherpere maatregelen afkondigde schakelde KSV Oudenaarde heel snel. Het aanvangsuur van de thuismatch tegen Racing Gent werd van 19.30 naar 18 uur vervroegd. In moeilijke tijden helpen alle beetjes!

“Om 23 uur moet de kantine dicht: als de match rond 21.15 uur afgelopen is blijft er niet veel tijd over om na te praten”, beseft Guido Vandenabeele. “Ik weet het, voor uitbaters van winkels 18 uur op zaterdagavond vroeg. Bij het vervroegen van de aftrap hebben we in de eerste plaats aan de meerderheid van onze supporters gedacht. Dit is een experiment. We spelen met de idee om vanaf 31 oktober vijf thuismatchen na elkaar een democratisch etentje voor honderd personen aan te bieden. Om zaad in het bakje te krijgen bieden we al gepersonaliseerde bierpakketten aan. We broeden nog op een derde idee. Initiatieven nemen is nodig. Onze vriendschappelijke matchen tegen eersteklassers vielen door de coronamaatregelen weg. Eind vorig seizoen hebben we een optreden van Belle Perez moeten schrappen. Ook ons steakfestijn kon niet doorgaan. Als club moeten we financieel gezond blijven.”

Spelers solidair

Onder meer door te streven naar 750 toeschouwers in plaats van 400. Die toelating gaf het stadsbestuur nog niet. In drie speeldagen sprokkelde KSV Oudenaarde reeds zeven punten. Ook dat moet worden vergoed. “Toen we in augustus niet mochten trainen zijn onze spelers solidair geweest”, benadrukt ondervoorzitter Vandenabeele. “De spelersraad ging akkoord met een vergoeding pro rata. We hebben na drie matchen zeven punten. Drie partijen die we in acht dagen hebben moeten afwerken. Volgens mij hadden het er negen kunnen zijn. Bij sommige spelers zag ik uit bij Ronse, de derde wedstrijd, tekenen van vermoeidheid. De afgekeurde goal was volgens mij onterecht, een penalty werd niet gefloten, maar ik moet toegeven dat Ronse kansen had om bij 1-0 een tweede keer te scoren. Ronse wordt een topper in onze reeks, neem dat maar van mij aan. En wij deden het netjes met drie basisspelers uit de eigen jeugdopleiding: Robbe Vandenheede, Gilles Van Herreweghe en Mano Decuypere.”