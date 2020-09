Ondanks nederlaag tegen Krasnodar mag Antwerp Giants tevreden terugblikken: “Dit belooft voor de volgende wedstrijden” Dave Bastiaenssen

01 oktober 2020

00u13 0 Sport in de buurt Meer dan drie quarters moest Telenet Giants Antwerp niet onderdoen voor Krasnodar, de topfavoriet voor de eindzege in groep C. Het gestaltevoordeel en de fysieke kracht van de Russische ploeg bleek uiteindelijk doorslaggevend en leidde naar een 89-72 nederlaag voor Giants op de eerste speeldag van de EuroCup

“Ondanks de nederlaag mogen we tevreden zijn over onze prestatie”, zegt manager Guy Muya. “Sommigen beweerden dat we niet thuishoorden in de EuroCup, maar tegen groepsfavoriet Krasnodar toonden we ons zeer competitief. We hebben karakter getoond, we hebben een goede indruk nagelaten. Dat belooft voor de volgende wedstrijden.”

Tot 65-64 bleef Antwerp Giants in de match. Dan plaatste Krasnodar de beslissende spurt.

“Meer dan 30 minuten zaten we goed in de match. In het vierde quarter moesten we afhaken. Niet abnormaal als je naar de omstandigheden kijkt. We hadden er een heenreis van 26 uur opzitten, we hadden amper drie oefenmatchen gespeeld, Jalen Jenkins was niet volledig fit en had nog last van zijn rug, Dave Dudzinski moest met een bloedende wonde aan de wenkbrauw in het derde quarter het terrein verlaten.”

Kenneth Smith was de uitblinker van Antwerp Giants. Na drie onopvallende oefenwedstrijden kon Vincent Kesteloot zich tonen.

“Kenneth Smith drukte zijn stempel op de ploeg. Hij maakte duidelijk wie de leider, de generaal van de ploeg is. Vincent Kesteloot speelde een veelbelovende eerste helft, we hopen dat hij deze lijn kan doortrekken. Vrenz Bleijenbergh en Dave Dudzinski deden hun job.

“Dit was onze eerste officiële wedstrijd van het seizoen na amper drie oefenwedstrijden. In de andere landen zoals Rusland, Spanje, Frankrijk en Italië is de competitie al gestart. Al onze tegenstanders hebben toch al enkele wedstrijden met inzet gespeeld.”

Terugreis

Nadat de heenreis, die maandagavond begon, al bijna 30 uur duurde (door een strikte visumcontrole miste de Giants-delegatie de vlucht in Moskou en arriveerde het vier later dan gepland in Krasnodar) bereidt Antwerp Giants zich voor op een lange en slopende terugreis.

Giants verlaat donderdagvond om vijf uur het hotel in Krasnodar voor een vlucht naar Moskou. Daarna is er nog een tussenstop in Istanbul vooraleer de Sinjoren vrijdagmorgen in Amsterdam arriveren. Na een busrit worden spelers en staf rond de middag in Antwerpen verwacht.

Volgende week dinsdag speelt Antwerp Giants zijn eerste thuismatch in de EuroCup. Tegenstander in de Lotto-Arena is het Spaanse Andorra.