Olsa Brakel loot in beker droomaffiche tegen landskampioen Club Brugge: “De spelers worden echt zot” Kristophe Thijs

12 oktober 2020

20u26 17

Na de bekerstunt van zondag tegen Dender is Olsa Brakel nog niet neergedaald vanop zijn wolk vol met euforie. Maandagavond kwam immers landskampioen Club Brugge als volgende bekertegenstander uit de trommel. Van die droomaffiche wil geel-zwart gebruikmaken om zich zowel sportief als extra-sportief opnieuw in de kijker te zetten. “Al mijn spelers zijn even na 18u zot geworden. Deze loting overtreft onze stoutste dromen”, vertelt een uitgelaten Olsa-coach Fanno Nijst.

Het mirakel van Brakel is eigenlijk nu al een feit. Los van het resultaat dat Olsa Brakel op 15, 16 of 17 december (keuze moet nog gemaakt worden, red.) in het Jan Breydelstadion zal neerzetten, is de affiche alleen al zowat het hoogst haalbare voor geel-zwart. “We gaan er alles aan doen om hier als club een groots feest van te maken”, vertelde een uitgelaten voorzitter Stephan Van Den Berghe.

Hetzelfde geluid bij coach Fanno Nijst. “Dit is de kers op de taart. Deze loting zal ons de komende maanden zoveel energie geven om nog harder te werken. Wees er maar van overtuigd dat vanaf nu tijdens elke training de naam Club Brugge zal vallen om de jongens te motiveren. En uiteraard blijft de competitie prioritair, maar hier kunnen we alleen maar een extra boost uit putten”, aldus Nijst.

Twee droomaffiches op rij

De telefoon van de Brakelse coach heeft sinds de loting nog geen minuut gezwegen. “Al mijn spelers zijn gewoon zot aan het worden. Voor onze centrale verdediger én Bruggeling Seba Cordie wordt dit de match van zijn leven, maar ook de andere jongens zijn door het dolle heen. Los van het sportieve ben ik ook blij voor de club zelf. Dit zal er mee voor zorgen om mensen en bedrijven over de streep te trekken om onze club te helpen ondersteunen. Hier wordt al een hele tijd een mooi verhaal geschreven en een bekermatch tegen Club Brugge zal dit alleen maar meer kleur geven”, weet Nijst die meteen op twee droomaffiches op rij kan rekenen want het weekend voor de bekermatch trekt Brakel naar zijn woonplaats Ninove om er de huidige leider in tweede nationale A partij te geven.

Gratis supportershirts

Onmiddellijk na de loting kondigde Olsa-shirtsponsor Mercedes Fiers meteen een supportersactie aan. Hij zal elke Olsa-fan die afzakt naar Jan Breydel voor aanvang een geel-zwarte t-shirt bezorgen. “Ik hoop dat we, net als enkele jaren terug op KVK Kortrijk, opnieuw een kleine duizend supporters kunnen mobiliseren om mee de trip naar Brugge te maken. Alles zal natuurlijk van die verdomde coronaproblematiek afhangen, maar dat dit duel een nieuwe hoogdag wordt in de Brakelse voetbalgeschiedenis staat nu al vast”, geeft voorzitter Van Den Berghe aan.

Ook CEO Bart Vermeulen was bijzonder gelukkig met de loting tegen Club Brugge. “Hier kan je over dromen, hier kan je op hopen, maar als de droom werkelijkheid is geworden, dan ben je vooral fier. Dan kijk je vooruit en maak je plannen, maar dan ben je vooral dankbaar en intens gelukkig voor iedereen die hieraan meegewerkt heeft. En dan denk je aan die slogan die absoluut op ons lijf geschreven is. Olsa is meer dan voetbal alleen. En dat zullen we bewijzen”, vertelt een gelukkige Vermeulen.

Geen competitie

Net voor de bekerloting kreeg Olsa minder goed nieuws. De competitiewedstrijd van komende woensdag tegen Lokeren-Temse wordt immers uitgesteld wegens Covid-19 bij de Waaslanders. “Bijzonder jammer, want na onze knalprestatie van zondag tegen Dender zaten we echt in de goede flow om opnieuw te knallen”, meent Olsa-coach Nijst.