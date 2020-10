Olivier Van Herreweghe wint met Boka tegen Linden (2-1): “Zege weegt niet op tegen gezondheid” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

20u31 0 Sport in de buurt Boka United heeft zondag met 2-1 gewonnen van Linden. Door deze driepunter klimt de fusieploeg naar een gedeelde vijfde plaats in de rangschikking van eerste provinciale. Voor de nieuwkomer is die voorlopige plaats in de subtop een mooie opsteker.

Voor Olivier Van Herreweghe was het een bijzondere match. Hij miste de duels tegen Melsbroek en Bertem-Leefdaal omwille van een positieve coronatest. “Het waren thuis heftige weken. Drie van de vier gezinsleden waren positief. Enkel mijn dochter van zes kon eraan ontsnappen. Mijn zoontje Luca testte ook positief en dat is zeer opmerkelijk, want hij is amper zes weken oud. Uiteraard waren we ongerust. De pediater had nog nooit gehoord dat een baby besmet was geraakt. De dokter gaf aan dat kinderen sterker uit een besmetting komen en dat lijkt te kloppen. We hebben thuis zelf kunnen vaststellen dat de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Zelf had ik nergens last van, maar ik kon anderen wel besmetten. Vandaar dat ik in quarantaine bleef. Die is nu voorbij. Ik was blij dat ik tegen Linden weer van de partij kon zijn. Toch weegt de zege niet op tegen de gezondheid van iedereen.”

Perfecte terugkeer

Boka United speelde tegen Linden een zeer volwassen partij. Olivier Van Herreweghe is eerlijk in zijn analyse. “Het eerste halfuur ging het spel goed over en weer. Kempenaers kon in één tijd de scoren open. De bezoekers gingen logischerwijze druk zetten en dat resulteerde in de gelijkmaker. Op dat moment was dat een correcte weergave van het spel, al was het tegendoelpunt zeker vermijdbaar. Tijdens de rust wijzigde de trainer niet gek veel. Hij maande ons aan om minder de lange bal te gebruiken en meer van achteruit op te bouwen. Dat was een juiste inschatting. Na de rust kreeg Linden nauwelijks nog kansen. Zelfs toen Ben Kassem ons op voorsprong bracht, kwamen we nauwelijks in gevaar.”

Beter gewapend

Olivier Van Herreweghe is tevreden over de competitiestart. “Met acht op vijftien mogen we zeker niet klagen. Enkele jaren geleden speelden we al eens in eerste provinciale. Deze ploeg is duidelijk meer gewapend om de strijd aan te gaan tegen de toppers.”