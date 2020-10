Olivier van Bladel wilt bij St. Haasrode blessureleed achter zich laten: “Nog niet klaar met het voetbal” Stijn Deleus

05 oktober 2020

21u16 0 Sport in de buurt De eerste overwinning van Stormvogels Haasrode was er meteen eentje die kon tellen. Tegenstander KVC Haacht werd met ruime 1-5-cijfers afgetroefd, al liep het dan niet zo voorspoedig als de cijfers doen vermoeden. Vraag blijft: hoe hoog reiken de ambities van dit Haasrode?

Nog volgens de cijfers lijkt goalgetter Olivier van Bladel stilaan terug van weggeweest na zijn operatie aan de enkel goed een jaar terug. Gisteren vond hij alleszins vlot de weg naar doel met twee treffers en dat aan de vooravond van zijn 30ste verjaardag. “Tja, scoren verleer je niet snel zeker”, knipoogt hij. “Vorig seizoen viel voor mij bijna helemaal in het water bij Linden, maar uiteindelijk lukte ik in nationale nog twee goals tijdens twee invalbeurten van een halfuurtje. En toen was er corona, waardoor het bij dat ene uurtje gebleven is.”

Pijnvrij spelen

Een terugkeer naar de nationale reeksen zal niet voor meteen zijn, nu hij voor tweedeprovincialer Haasrode gekozen heeft. En dan is het nog de vraag hoe het ondertussen met zijn fysieke gesteldheid zit. “Ik ben in ieder geval fit genoeg om week in week uit te spelen, want ik heb nog geen wedstrijd gemist”, laat de projectingenieur weten. “Maar topfit zoals in mijn beste dagen ben ik nog lang niet. Al het kraakbeen in mijn enkelgewricht is uitgekuist, dus dat was toch niet de minste ingreep. Ik kan gelukkig spelen zonder pijn, alleen de dagen nadien ondervind ik er redelijk wat last van. Ik ga echt de tijd moeten nemen om die spieren op te trainen. Nu, het feit dat ik zo’n operatie heb ondergaan, verraadt toch de nodige ambities om de komende jaren nog op een deftig niveau te shotten. Hier in Haasrode krijg ik de tijd om rustig mijn goede vorm terug te vinden en dat binnen een gezellig en tof kader.”

Bibberen geblazen

Op papier heeft dit Haasrode zoals ieder jaar opnieuw een ploeg om mee te dingen naar het kampioenschap, alleen heeft diezelfde spelersgroep in het verleden nooit echt de sportieve ambitie gehad om te promoveren naar het hoogste provinciale toneel. “Of er intussen iets veranderd is? Voor mij is het redelijk simpel, als ik speel dan wil ik winnen en dus bovenaan meedoen”, repliceert Olivier van Bladel. “De club is denk ik niet voor niets de hele voorlinie van Linden gaan halen en iemand als Pieter Beckers kan ook mooie adelbrieven voorleggen. Hij was het trouwens die zondag uit het niets de 1-3 maakte een kwartier voor affluiten. Daarvoor was het toch een beetje bibberen geblazen, simpelweg omdat we nog niet gewonnen hadden dit seizoen. We slikken voorlopig gewoon iets te makkelijk goals en zondag kwamen we opnieuw op achterstand. Maar deze keer konden we wel een vuist maken en uiteindelijk liep de score nog hoog op. Hierop moeten we nu verder bouwen.”