Olivier Schops (KFC Lille): “Klaar voor het duel tegen de buren van Turnhout” Jef Tegenbos

30 september 2020

19u35 0 Sport in de buurt In derde nationale B volgen de derby’s elkaar in sneltempo op. Zaterdagavond is Lille gastheer voor de buren van KFC Turnhout. Twee ploegen die overtuigend aan de openingsspeeldag begonnen, maar op de tweede afspraak van het seizoen onderuit gingen. Turnhout voor eigen volk tegen Witgoor (0-3), Lille op het veld van Nijlen (2-1).

Bij Lille kon de pret na de eerste opdracht, en de 7-2 overwinning tegen Koersel, niet op. Een enthousiasme dat evenredig was met de geleverde prestatie. Maar in Nijlen liep het voor het team van trainer Kris De Backer fout.

“Laat die eerste nederlaag een goede les geweest zijn”, reageert Olivier Schops. “Tegen Koersel hebben getoond dat we op technisch vlak over een sterk geheel beschikken, en dat we veel voetballend vermogen in huis hebben. Maar Nijlen, dat de ganse tweede helft met zijn tienen moest afwerken, toonde dat het eveneens op een andere manier kan. Met een gezonde dosis karakter en duelkracht. Dat waren de twee elementen die bij ons minder aan bod kwamen. Anderzijds is er geen enkele reden om aan onze mogelijkheden te gaan twijfelen.”

Evenwaardig

Dat het in derde nationale B wekelijks een felle strijd gaat worden, bevestigden de eerste twee speeldagen.

“Voor een speler is dit een ideale reeks om te voetballen”, zegt de Lilse flankverdediger. “Elke week is er een duel waar je naar uit kan kijken. Het mooie is dat de uitdagingen staan aan te schuiven. Met Lille hebben we mogelijk het voordeel dat we over een groep met bijzonder veel ervaring beschikken. Al moet je dat relativeren. Er zijn meer factoren die een doorslaggevende rol gaan spelen.”

Turnhout

Lille-Turnhout van zaterdagavond wordt een confrontatie waarin beide ploegen opnieuw op zoek moeten naar een tweede succes.

“Het thuisvoordeel zal een beperkte rol spelen”, voorspelt de verdediger. “Mocht dat vorige week niet het geval geweest zijn, staan we nu weer met beide voeten op de grond. Al beseft iedereen in de groep dat we er elke week moeten staan. Maar verliezen hoort nu eenmaal bij de sport.”

Tickets voor de partij zijn enkel zaterdagavond te verkrijgen. De loketten aan het terrein van Lille zijn vanaf 18.30 uur geopend.