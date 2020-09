Olivier Djerdi houdt met neo-eersteprovincialer SC Zonnebeke buur Sassport Boezinge in bedwang: “Billijk gelijkspel” Piet Balcaen

27 september 2020

18u36 0 Sport in de buurt SC Zonnebeke had in zijn eerste twee matchen zes doelpunten gescoord, tegenstander Sassport Boezinge viermaal. Veelbelovende cijfers die een attractieve Westhoekderby lieten voorspellen. Echter, de match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Heeft de berg een muis gebaard?

“Inderdaad”, bevestigt Olivier Djerdi. “Het werd een heel gesloten en voor de toeschouwers aldus onaantrekkelijke match. De zenuwachtige derby had eigenlijk een doelpunt nodig om open te breken. Maar omdat dat doelpunt niet viel, bleven beide ploegen voorzichtigheid prediken en de boel gesloten houden. Boezinge had wel het meest balbezit, maar op counter creëerden wij de beste kansen. Zoals in de eerste helft toen Timon Logie naar binnen sneed en zijn poging naar de korte hoek door bezoekend goalie Justin Vanbrabandt knap werd gepareerd. Na de pauze eenzelfde spelbeeld. Ook toen eiste Boezinge het balbezit op, maar kregen wij de beste kansen. Twee grote kansen zelfs. Een eerste werd door een bezoekende verdediger afgeweerd, de twee open doelkans door Jabbi, die in balbezit kwam na een afvallende cornerbal, van dichtbij hoog over doel getrapt. Blijkbaar hing Jabbi te weinig met zijn lichaam over de bal zodat de niet te missen kans, toch niet in doel belandde.”

Behoud

“De 1-0 had volgens mij niet eens oververdiend geweest. Al kunnen we ons ook wel verzoenen met een billijk gelijkspel. Maar vooraf hadden we niet getekend voor een punt. We moeten dan ook thuis van niemand schrik hebben. Dat bewezen we nog in onze openingsmatch tegen Koksijde toen we de kustploeg met 5-1-cijfers huiswaarts stuurden. Achteraf gezien was het gelijkspel tegen Boezinge, die me negentig minuten lang nauwelijks in verlegenheid bracht, wel billijk. Met 4 op 9 tegen achtereenvolgens Koksijde, Zedelgem en buur Boezinge, drie geen onaardige tegenstanders, hebben we onze competitiestart niet gemist. Omdat we eerder verrassend promoveerden naar eerste provinciale blijft het behoud dit seizoen onze eerste doelstelling. Daarna kan onze club groeien en op termijn misschien wel een stabiele eersteprovincialer worden. Ik wil graag mijn steentje bijdragen tot dit behoud”, besluit doelman Djerdi die voor het eerst dit seizoen de nul hield.