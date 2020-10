Nyoni (KVK Westhoek): “belangrijk om de concentratie aan te houden tot helemaal op het einde” Erik De Block

04 oktober 2020

20u11 0 Sport in de buurt Nog geen eerste overwinning voor tweedenationaler KVK Westhoek. Wel een eerste punt na een weinig hoogstaande thuiswedstrijd tegen VV Zelzate (1-1). De bezoekers scoorden diep in de extra tijd na een vrijschop op rechts. “Tijdens de bespreking hing het klaar en duidelijk uit: ‘onnodige fouten vermijden’”, zucht trainer Bruno Debo.

Nieuwkomer Vusumuzi Nyoni liet na de wedstrijd zijn pols even controleren door de clubdokter want de ex-speler van Cercle Brugge had last. “Jammer van die late gelijkmaker”, aldus Nyoni. “Het is belangrijk om de concentratie aan te houden tot helemaal op het einde. Thuis moeten we natuurlijk altijd gaan voor de drie punten.”

“Aan weerszijden vielen er weinig kansen. Ik vond dat we de tweede helft met windvoordeel te weinig voetbalden. We moeten meer kansen creëren en balvaster worden. We verliezen alvast twee kostbare punten. Er is genoeg kwaliteit. De groep hangt goed aan elkaar. Dat is belangrijk en positief.”

Nyoni is nieuw in het Crack Stadion in Ieper. Hij speelde vorig seizoen nergens. “SC Dikkelvenne was mijn laatste club”, vertelt hij. “In januari kwam ik hier trainen maar kwam niet speelgerechtigd. Dikkelvenne gaf me immers niet vrij. Halfweg maart was het dan gedaan door het coronavirus. Ik belandde hier via trainer Bruno Debo. Hij was mijn trainer destijds bij het toenmalig FC Izegem.”

Met zijn 36 lentes is de linksback de ouderdomsdeken bij Westhoek. Hij woont in Roeselare. “Momenteel volg ik online een trainerscursus in Engeland”, vertelt de ex-speler van Beerschot en Bergen. “Destijds bij Cercle Brugge waren het vijf mooie jaren.” Nyoni is geboren in Zimbabwe. Hij kreeg zijn opleiding bij een ploeg uit zijn geboorteland: The Highlanders. Nyoni werd ontdekt door scouts van het Engelse Blackburn Rovers, dat toen een samenwerkingsakkoord had met Cercle Brugge en zo belandde hij bij ‘de vereniging’.

Aanvoerder en centrale verdediger Stijn De Deygere kreeg vorige week op KRC Harelbeke een duw en was er door gekneusde ribben nu niet bij. “Het gaat niet zo goed om in duel te gaan, ik hoop hem komend weekend op FC Merelbeke te recupereren”, vertelt trainer Bruno Debo.