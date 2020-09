Noor Vidts ondanks regen en felle wind tevreden over zevenkamp: “Mijn lichaam heeft het uitgehouden” Remi Van Ophem

27 september 2020

19u48 0 Sport in de buurt De meerkampers kenden dit weekend brute pech voor hun wedstrijden in Deinze. Vooral de eerste dag toonden wind en regen zich geduchte tegenstanders, maar ook ’s anderendaags vielen de omstandigheden tegen. Noor Vidts ging nochtans tot het einde door en haalde een redelijk totaal van 5.837 punten.

Noor Vidts begon nog vrij goed met 13.74 op de 100m horden mede dank zij de meewind. “Daarna volgde echter een tegenvallend hoogspringen met 1,74m. Ook het kogelstoten met 13,10m en de 200m met 25.01 konden beter. Ik was tevreden dat mijn spieren en pezen het uithielden in die omstandigheden”, zei de atlete van VAC.

Ook de tweede dag bracht geen uitschieters met 6,15m ver, 31,78m in het speerwerpen en een aardige 2.15.00 op 800m. “Dat leverde me een totaal op 5.837 punten, daar waar ik in principe altijd boven de 6.000 punten moet uitkomen, als het weer niet tegenwerkt”, klonk het.

Ter info: de lokale Thomas Van Der Plaetsen kende eveneens problemen met de weersomstandigheden en bleef maar net boven de kaap van de 8.000 punten met zijn totaal van 8.027 punten.

Voor de jeugd telden deze meerkampen als BK. Zo werd Laure Mondelaers (RCT) vierde van de zeskamp bij de cadetten en Noor Koekelkoren (DCLA) zesde. Bij de jongens verspeelde Dai Keita (DCLA) zijn podiumkansen bij de cadetten wegens drie nullen in het polsstokspringen. Rune Ginkels (RCT) haalde wel zilver. Bij de scholieren veroverde Elie Bacari (DCLA) dezelfde kleur.

Evi Vercruysse wint met hamer

De hamerslingeraars, uitgezonderd de senioren, mochten ook aan de slag tijdens het laatste weekend voor Belgische kampioenschappen op de piste in Mol. Zo behaalde Vilvoorde AC driemaal goud dankzij Stan Creemers met 38,50m bij de cadetten, Ilke Lagrou met 57,17m bij de beloften en Koen Gieghase met 58,59 in dezelfde categorie. Junior Evi Vercruysse verbeterde zelfs haar persoonlijk record. “Ik had mij in ditzelfde Mol al verbeterd tot 53,81m, maar deed op dezelfde plaats nog beter met 54,59m. Ik kwam slechts enkele centimeters te kort om het clubrecord alle categorieën van Fredje Neys met 54,78m scherper te stellen”, zei de atlete van DCLA.