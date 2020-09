Noor Vidts gaat dit weekend in Deinze aan de slag: “Het wordt mijn eerste zevenkamp dit jaar”

Remi Van Ophem

23 september 2020

23u22 0 Sport in de buurt Nafi Thiam treedt dit jaar niet aan in de zevenkamp wegens een lichte blessure en Hanne Maudens heeft van haar kant definitief met de meerkampen gekapt, omdat ze teveel last heeft met haar afzetbeen. Noor Vidts zal het dit weekend dus zonder zware tegenstand moeten waarmaken bij haar zevenkamp in Deinze.

Noor Vidts sloot de voorbije winter helemaal bovenaan de wereldranglijsten van de vijfkamp in zaal af met 4.629 punten. Daarmee klom de atlete van VAC naar de derde plaats aller tijden achter Tia Hellebaut, nog steeds de nationale recordhoudster, en Nafi Thiam. “Dat geeft natuurlijk een fijn gevoel, maar ik besef ook wel dat het wegvallen van het WK in China wegens de coronacrisis mij een handje geholpen heeft”, wist Noor Vidts.

De Oostenrijkse Ivona Dadic voert momenteel de ranglijsten van de zevenkamp in openlucht aan met 6.419 punten. De top tien kleurt hoofdzakelijk Europees met slechts één Cubaanse als vreemde vogel. “Ook deze ranglijst oogt onvolledig door het annuleren van de Olympische Spelen in Tokio, maar tevens van bijvoorbeeld de meeting in Götzis”, besefte Noor Vidts. “Voor mij kwam dit niet ongelegen, want ik had eveneens last van een lichte blessure aan de hamstrings. Zo kon ik die rustig laten genezen zonder het risico alles te verergeren. Ik kon tevens wat meer tijd besteden aan mijn studies bio-ingenieur in de KU Leuven.”

Aardige conditie

De voorbije weken nam Noor Vidts deel aan enkele individuele wedstrijden en daaruit bleek toch een aardige conditie. “Ik begon wel met het kogelstoten en kwam einde augustus in Vilvoorde tot 13,08m. Een week later sprong ik 1,80m hoog tijdens de ‘Nacht’ in Heusden-Zolder en kwam daar ook uit op 13.87 op de 100m horden met tegenwind. Algemeen bekeken mag ik de conditie dus goed tot uitstekend noemen. Ik hoop dat dit weekend in Deinze te bewijzen tijdens mijn eerste zevenkamp dit jaar, al zal de meeste aandacht daar gaan naar Thomas Van De Plaetsen. De nationale titel werd al verdeeld tijdens het algemeen BK. Maar in die periode verkoos ik de voorzichtigheid. Maar ik wil mij toch eens grandig testen in Deinze. IK hoop alleen dat de weersomstandigheden niet te nadelig zullen worden. De voorspellingen van de weermannen en –vrouwen vallen inderdaad wat tegen”, klonk het.