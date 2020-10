Noah Vandenbranden pakt Europees goud op EK kilometer: “Dit had ik niet durven dromen” Hans Fruyt

09 oktober 2020

18u22 0 Sport in de buurt Nadat hij donderdag op de eerste dag van het EK piste zilver in de scratch pakte, veroverde tweedejaarsjunior Noah Vandenbranden vrijdag goud op de kilometer. Met 1.03.201 hield hij met duidelijk verschil twee Duitsers af.

De Europese titel maakt Vandenbranden bijzonder blij. Ook al omdat hij vond dat hij donderdag tijdens de scratch kans op goud door de vingers zag glippen, toen de Nederlander Loe Van Belle net voor de finale een winstronde cadeau kreeg. In een tijdrit over een kilometer komt er geen geluk bij kijken. “Dit goud is ongelooflijk”, glundert Vandenbranden. “Voor de start besefte ik dat ik tot de rapste van dit deelnemersveld hoorde. Het ook nog waarmaken, dat had ik niet durven dromen. Ik nam een goeie start. Op het einde deed het enorm veel pijn, maar ik beet door. Op deze betonnen openluchtpiste reed ik dezelfde tijd als vorig jaar op het wereldkampioenschap. Ook dat verwachtte ik niet.”

Omnium

Met 1.03.201 kwam Vandenbranden in de buurt van het Belgisch record dat Ayrton De Pauw vier jaar geleden in het Zwitserse Aigle vestigde. Op een minder snelle piste, een bewijs dat hij uitstekend op dreef is. Dinsdag, op de slotdag van dit EK, rijdt Vandenbranden de ploegkoers. Met Gianluca Pollefliet die vrijdag in de afvalling de achtste plaats pakte. Omdat zondag in Fiorenzuola slecht weer wordt verwacht, is het omnium voor junioren verschoven van zondag naar maandag. Ook in dit olympisch nummer heeft de kerel uit Meise medaillekansen.

Vandenbranden is de spilfiguur van de Belgische selectie. Donderdag werkte hij ook al de ploegenachtervolging af. Samen met Thibaut Bernard, Gianluca Pollefliet en Renzo Raes de zesde chrono (4.24.865). “Dat is toch een mooie tijd”, blikt Vandenbranden terug. “Zeker als je vergelijkt met vorig jaar. Bovendien zaten we in de kwalificaties niet ver van de landen die om de derde en vierde plaats mochten strijden. Vooraf hadden we misschien aan een plaats in de top vier gedacht. Ik kijk vooral uit naar de ploegkoers met Gianluca. Wat ik van het omnium mag verwachten weet ik niet, want het is de eerste keer dat ik die discipline op een internationaal kampioenschap rijd.”