Nina Lauwaert wil zich met een triptiek plaatsen voor de marathon van de Olympische Spelen

06 oktober 2020

17u12 0 Sport in de buurt De voorbije jaren heeft Nina Lauwaert zich opgewerkt tot onze beste afstandsloopster. Dat heeft ze in 2018 beklemtoond met een scherpe 2u30.22 op de marathon, goed voor de vijfde prestatie aller tijden in ons landje. Dit jaar gooide de coronacrisis roet in het eten, in zoverre dat ze pas tijdens de komende weken stevig kan uitpakken.

Nina Lauwaert (32) maakt nu al bijna drie jaar deel uit van het Vlaams-Brabantse ROBA en voelt zich goed in die club. “Ik mag er het programma lopen, dat me het best past. Wat kan ik meer verwachten”, lachte ze. “Op die manier hoop ik mijn doel te bereiken, met name deelnemen aan de Olympische Spelen. Door de coronacrisis heb ik die doelstelling een tijdje moeten uitstellen. Al treur ik daar niet teveel om. Ik had de eerste maanden van 2020 inderdaad tweemaal last van de amandelen. Ik zou het dus moeilijk gehad hebben om de limiet van 2u30.15 te halen in het voorjaar.”

Nina Lauwaert heeft haar doelstelling dus enkele maanden vooruitgeschoven en begint zondag aan een triptiek. Die brengt haar op 6 december in Valencia. “Daar zal ik starten in de marathon”, stelde ze. “Aanvankelijk werd ook die wedstrijd geannuleerd, maar de organisatoren kwamen gelukkig gedeeltelijk op hun beslissing terug. De wedstrijd zal wel degelijk doorgaan, maar enkel voor de elites. Daar hoor ik gelukkig bij, zodat ik die dag hoop onder de limiet te duiken en liefst ook door de grens van de 2u30 te gaan.”

Ook naar het WK halve marathon

In de aanloop naar dit hopelijk mooie Sinterklaasgeschenk heeft Nina Lauwaert nog twee kampioenschappen gepland op kortere wedstrijden. “Nu zondag staat het BK van 10km op de weg in Lokeren op het programma. Voortgaande op het nationaal uurrecord, dat ik verbeterde op de ‘Ivo Van Damme Memorial’, denk ik wel die titel te kunnen pakken. Zes dagen later volgt dan het WK halve marathon in het Poolse Gdynia, dat in principe dit voorjaar had moeten doorgaan. Ik trek er met Koen Naert naartoe. Het belooft een stevige race te worden met 126 vrouwelijke atletes uit 49 landen. Ik hoop mijn besttijd van 1u11.50 bij die gelegenheid scherper te stellen. Aanvankelijk stond de Ekiden in Brussel eveneens op mijn programma, maar die marathonaflossing werd eveneens geschrapt van de kalender voor dit jaar”, meldde de moeder van de zevenjarige Thorre.