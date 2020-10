Nina Lauwaert opnieuw zilver op BK 10km op de weg Bart Spruijt

12 oktober 2020

Nina Lauwaert heeft zondag voor het tweede jaar op rij een zilveren medaille behaald op het BK 10km op de weg in Lokeren. Komend weekend wil de loopster uit Sint-Niklaas er staan op het WK halve marathon in Polen.

Nina Lauwaert zit behoorlijk goed in vorm. Zo verbeterde ze een maand geleden op de Memorial Van Damme nog het Belgisch record uurloop tot 17,315 meter. In Lokeren kwam ze opnieuw sterk voor de dag. Ze schoof mee in de kopgroep met titelverdedigster Hanne Verbruggen en Mieke Gorissen. Maar ze moest zwoegen om erbij te blijven en na 4km moest de twee anderen laten gaan. Plooien deed ze echter niet. Ze hield de achterstand binnen de perken en toen Verbruggen letterlijk en figuurlijk wegviel, lag ze in tweede positie, maar Gorissen bleef buiten schot. Ze moest vrede nemen met zilver in 33.12. “Uiteraard ben ik op m’n eigen tempo gestart”, zei de marathonloopster. “Rond de vierde à vijfde kilometer kreeg ik een moeilijk momentje. Dat heb ik wel vaker zo rond die afstand. Mieke Gorissen en Hanne Verbruggen waren dan weg. Mieke liep enorm sterk. Ik probeerde de kloof zo klein mogelijk te houden. Ik wilde echt nog terugkomen, maar op twee kilometer van het einde kreeg ik steken en toen wist ik wel dat het over was.”

WK halve marathon

Ondanks de zijsteken liep ze een meer dan behoorlijke tijd van 33.12. Maar haar hoofddoel is het WK halve marathon in het Poolse Gydnia, waar ze samen met Koen Naert de tweekoppige Belgische delegatie vormt. “De laatste tijd heb ik heel veel op uithouding getraind in functie van het WK halve marathon in Polen volgend weekend. Ik hou aan dit BK 10km een klein beetje een dubbel gevoel over. Door die zijsteken kon ik het op het einde niet echt afmaken. Dat is een beetje frustrerend. Maar hopelijk komt de piek er volgend weekend nog uit op het WK halve marathon.”