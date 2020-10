Nils Vermeiren en Blankenberge openen competitie met derby: “Koksijde niet onderschatten” Bjorn Vandenabeele

01 oktober 2020

11u01 0 Sport in de buurt Basket Blankenberge vinden we ook dit seizoen in tweede landelijke terug. Op de openingsspeeldag wacht de kustploeg meteen een derby tegen nieuwkomer BBC Koksijde.

“De voorbereiding verliep, moet ik zeggen, redelijk moeizaam”, steekt Nils Vermeiren van wal. “We lagen zoals iedereen een lange periode stil en daarnaast stonden we, door allerlei omstandigheden, vaak niet voltallig op training. Vorige week konden bovendien vier spelers niet trainen, omdat ze in contact gekomen waren met iemand, die COVID-19-positief bleek. Gelukkig waren het vier negatieve tests, maar het verstoort wel de voorbereiding.”

“De matchen van de Beker van Vlaanderen hebben we gebruikt als oefenmatchen”, gaat Vermeiren. “We hebben ons ons basketbal nog niet honderd procent eigen gemaakt, maar we kennen elkaar allemaal goed. Daar moeten we ons geen zorgen over maken. Die matchen hebben we ook gebruikt om enkele nieuwe spelers in te passen.”

Plaats in middenmoot als ambitie

“Ik denk dat we dezelfde ambitie mogen hebben van vorig jaar. Dat betekent een rustig seizoen in de middenmoot doormaken en af en toe eens stunten tegen een topper”, gaat Vermeiren voort. “In onze competitie-opener nemen we het tegen nieuwkomer Koksijde op. We hadden het in het verleden altijd moeilijk tegen Koksijde, maar we moeten er zeker tegen kunnen winnen. Het is een jonge ploeg, maar wel een team dat al even samen speelt. We mogen hen zeker niet onderschatten. We hebben evenwel het thuisvoordeel en hebben meer ervaring in de rangen. Hopelijk wordt dit meteen de eerste overwinning van het seizoen.”

“Eerst en vooral is het de vraag hoe het seizoen er zal uitzien. Hoelang zal het duren en komen we wel aan voldoende matchen om finaal over een ‘geldig’ seizoen te kunnen spreken. Als je hoort en ziet hoeveel clubs er met coronabesmettingen te maken krijgen, dan heb ik er niet zo’n goed oog in”, besluit Vermeiren. “Op training en in wedstrijden probeert iedereen zich aan de coronamaatregelen te houden. We hopen natuurlijk wel op het beste, want iedereen heeft veel zin om het seizoen eindelijk te laten beginnen.”