Nils Van Poelde delft onderspit met Jonge Lede: “Het was veel te slordig bij ons” Stef Van Overstraeten

27 september 2020

18u43 0 Sport in de buurt Wat in de Beker van België vrij vlot lukte, lukte niet in de reguliere competitie voor Jong Lede. En dat is winnen. Er zijn amper twee wedstrijden gespeeld, maar tegen Stekene bleef het gelijk en zondag verloren Nils Van Poelvoorde en co. tegen Sint-Niklaas met 1-2. Of hoe de beker in de benen zit.

Het was voor Lede de derde wedstrijd in amper acht dagen. De eerste thuiswedstrijd in de competitie na vier thuiswedstrijden in de Croky Cup en een uitwedstrijd vorige woensdag in Stekene. “We hadden duidelijk een collectieve offday”, vindt Nils Van Poelvoorde. “Het werd een saaie wedstrijd met weinig kansen. Onze tegenstander kwam twee keer op voorsprong en we hebben daar niet genoeg tegenover kunnen zetten. We misten met Nicolas Van Peteghem en Jonas De Landtsheer twee belangrijke spelers op het middenveld. Dat kwam er nog bij. Onze kern is niet zo groot, maar alleen daar moeten we de reden van ons verlies niet zoeken. Het was allemaal veel te slordig bij ons.”

Zware benen

Na een grandioze bekercampagne staan ze bij Jong Lede nu weer met de voeten op de grond. “Het is zwaar geweest en het zit misschien wel wat in de benen. We hadden op meer gerekend dan de één op zes die we nu hebben”, gaat de aanvaller voort. “Sint-Niklaas was nochtans ook niet goed. Ze hanteerden heel vaak de lange bal en wij gaven die twee goals min of meer weg. Het is een match om zo snel mogelijk te vergeten. Dinsdag zullen we er nog wel even op terugkomen, maar nadien moeten de hoofden in de richting staan van de volgende wedstrijd.”

Thuis tegen Hamme

En die volgende confrontatie is er zondag opnieuw voor eigen publiek, tegen Hamme. “Dan willen we revanche nemen”, aldus Van Poelvoorde. “Er zijn van die dagen waarin weinig lukt. Zo hadden we er eentje tegen Sint-Niklaas. Toch zijn we ons bestuur en onze supporters iets schuldig. We zijn verplicht om tegen Hamme de drie punten te pakken om niet van een gemiste start te spreken. Indien we winnen, hebben we vier op negen en dat is nog deftig. We weten wat ons te doen staat. We gaan er deze week opnieuw hard tegenaan op de training en dan moet dat zondag goed komen.”