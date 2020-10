Nils Struys kijkt met Olympia Wijgmaal provinciegenoot Diegem Sport in de ogen: “Fysiek en mentaal sta ik sterk” Stijn Deleus

01 oktober 2020

16u51 0 Sport in de buurt Met duels tegen titelkandidaten als Eendracht Aalst en Bocholt in het verschiet zullen ze bij Olympia Wijgmaal maar wat graag hun eerste zege willen pakken dit weekend in eigen huis. Tegenstander is provinciegenoot Diegem Sport, dat niet onaardig uit de startblokken schoot met een vier op zes.

De Wijgmaalse teller staat nog op nul. Het is dus maar te hopen dat ze de opdoffer van de vorige speeldag in Hoogstraten helemaal achter zich gelaten hebben. “Je merkt wel dat die 4-0 iets deed met de groep en in het begin van de week zijn we daar op training toch even op teruggekomen”, laat Nils Struys weten. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we daar echt niet op niveau gespeeld hebben en ons als kleine jongetjes naar de slachtbank lieten leiden. Vooral die individuele foutjes waren er te veel aan en dan moet je al die geblesseerden ook niet te veel als excuus gaan inroepen. Maar goed, je mag ervan op aan dat we de kopjes niet zomaar zullen laten hangen. Ik geloof er zeker in dat we ons tegen Diegem gaan herpakken en een andere gedaante zullen tonen. Het wordt ook een andere wedstrijd dan in Hoogstraten bijvoorbeeld, want Diegem zou toch niet zo hoog druk zetten als we Benamar mogen geloven. We gaan resoluut voor de eerste driepunter, zoveel is zeker.”

Keuzes maken

Struys is niet eerste speler in de kern van Wijgmaal die overkomt van buur OHL. Zelf doorliep Nils vanaf zijn negende alle jeugdselecties, om finaal terecht te komen bij de beloften. “Ik had er gerust nog een jaartje kunnen blijven, maar ik had geen zin in een verloren jaar als ik opnieuw zo weinig aan spelen ging toekomen”, vertelt de 20-jarige youngster. “Eigenlijk heb ik bij de jeugd altijd voor mijn plaatsje moeten knokken. Ik heb het nooit cadeau gekregen en dat maakt dat ik mentaal ook heel sterk sta, dus ergens ben ik daar nog wel dankbaar voor. Maar op een gegeven moment moet je een keuze durven maken en via Bono Mertens en Arnout Masselis hoorde ik alleen maar goede zaken van Wijgmaal. Ze hebben gelukkig niet gelogen (lachje). Ik ben echt heel blij dat ik deze stap gezet heb, want de integratie kon niet beter verlopen.”

Polyvalent

De motivatie druipt er hoorbaar vanaf om er een fantastisch seizoen van te maken in het mannenvoetbal. “Het is een andere wereld in vergelijking met jeugdvoetbal, maar ik heb er wel vertrouwen in”, klinkt het. “Voetbal is echt mijn passie. Naast de wedstrijden en trainingen fitness ik bijvoorbeeld veel en ga ik ook lopen om conditioneel zo sterk mogelijk te staan. Ik wil op termijn graag hogerop, maar nu is het vooral belangrijk om speelkansen te krijgen en dat zie ik in Wijgmaal wel gebeuren. Ik ben van nature vooral een rechtsback, al is mijn polyvalentie één van mijn troeven. Met mijn snelheid en goeie voorzet kan ik in principe de hele flank bestrijken. En zelfs op de zes leef ik me graag uit door ballen te recupereren als de coach me daar nodig heeft (knipoogt).”