Nils Pierre met Knokke FC tegen Rupel Boom op zoek naar eerste overwinning: “Geen stress” Steve Dinneweth

01 oktober 2020

18u31 0 Sport in de buurt Neo-eerstenationaler Royal Knokke FC bleef vorige week met lege handen achter na een nipte nederlaag in Charleroi, maar is erop gebrand zondag de volle buit aan zee te houden tegen Rupel Boom.

Vorig seizoen liet het team van trainer Yves Van Borm een foutloos rapport optekenen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark met dertien zeges uit evenveel wedstrijden. Het laatste verlies in eigen huis dateert van 31 maart 2019, toen met 1-3 verloren werd tegen FC Luik, maar een echt thuisvoordeel had Knokke niet in het uitzonderlijke verbouwingsjaar in Heist. Op de vertrouwde grasmat in Knokke-Heist werd zowaar niet meer verloren sinds 4 februari 2018. “Iedereen kijkt ernaar uit om straks weer voor de eigen supporters te mogen spelen”, vertelt Nils Pierre.

Stevige thuisreputatie

“De coach zal sowieso inspelen op onze thuisreputatie. We willen onze ongeslagen status dan ook graag zolang mogelijk vasthouden. Het zou vrij sterk zijn, moesten we er ook dit seizoen in slagen om thuis geen enkele keer te verliezen. We kunnen er echter altijd iets meer en hopelijk pakken we straks tegen Rupel Boom onze eerste zege na de verliesbeurt met een bittere nasmaak in Charleroi. We waren minstens de evenknie van de Waalse ploeg, maar werden kort na de rust afgestraft, toen we een kwartier het spel moesten ondergaan. Dat is nu eenmaal het niveauverschil tussen tweede en eerste nationale.”

“Het belangrijkste is dat we na de match zeker onze positiviteit niet verloren zijn. Van stress is er geen sprake, want we hebben bewezen dat we onze plaats in de reeks waard zijn. Het seizoen is nog bijzonder lang”, aldus Pierre, die met zijn 25 lentes één van de routiniers is bij Knokke. “In tegenstelling tot vorig jaar is de kern minder ervaren, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd met een pak kwaliteit. De nieuwe jongens hebben alleszins al hun stempel gedrukt op de groep. De club ambieert een rustig seizoen in eerste nationale, maar ik meen te mogen stellen dat we graag zouden aanleunen bij de top vijf. Ik zie onze toekomst alvast rooskleurig in.”