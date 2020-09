Nijlen haalt met man minder achterstand op tegen Lille en wint nog in blessuretijd: “Hier spreken ze binnen vijftig jaar nog over!” Kevin De Munter

26 september 2020

23u47 0 Sport in de buurt Bij zijn eerste officiële wedstrijd in het nieuwe oefencomplex tegen Lille werd Nijlen nog voor de rust tot tien man herleid en kwam het meteen erna op achterstand. Game over zou je denken, maar de thuisploeg knokte terug en pakte in blessuretijd via invaller Bruyninckx nog de volle buit, 2-1 was de eindstand.

De eerste helft verliep gelijkopgaand en zonder al te veel doelgevaar. Lille had het balbezit en probeerde de snelheid van zijn aanvallers te benutten, maar Ledent in verlegenheid brengen lukte niet. Geen goals dus voor de pauze, maar wel opschudding wanneer Engelen nog voor het rustsignaal werd uitgesloten met een tweede gele kaart. Nijlen stond zo voor een aartsmoeilijke opdracht en het zag er al helemaal slecht uit toen Gerritsen de bal meepikte en staalhard voorbij Ledent knalde, 0-1. Maar de thuisploeg liet zich niet onbetuigd en op de tegenaanval nam Luyten ook al een bal hard over nadat die terugsprong van de paal, 1-1. Lille was van slag maar leek stand te houden tot Bruyninckx in extremis toch nog enig mooi uithaalde en Nijlen naar het delirium schoot.

“In die omstandigheden is het moeilijk om de richtlijnen tegen corona strikt te volgen”, lacht de matchwinnaar. “Als je zo laat nog de overwinning pakt, mét tien man in je nieuwe thuishaven én in deze reeks na een onverhoopte promotie, dan komen daar heel wat emoties bij kijken. De rode kaart en 0-1 vielen op slechte momenten, vlak voor en na de pauze, maar we reageerden fantastisch als groep. Ik viel in bij een 1-1 stand en dan weet je dat het vooral knokken wordt voor dat punt. Maar als je er dan nog voor kan zorgen dat er drie in Nijlen blijven, is dat een geweldig gevoel.”

“Wat een historische avond”, kon Nijlen-trainer Kenny Thompson zijn geluk niet op na afloop. “Hier spreken ze binnen vijftig jaar nog over en binnen honderd jaar nog over de manier waarop. (lacht) We speelden voor het eerst in ons nieuwe stadion en wilden er een memorabele avond van maken, maar dit kon niemand voorspellen. We toonden enorm veel weerbaarheid na de rode kaart en zelfs na de gelijkmaker voelde je dat er meer in zat. Op deze manier bouw je aan een thuisreputatie.”