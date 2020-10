Nieuwkomer Tim Jeanquart is lichtpunt bij GSG Aarschot: “Ik wou gewoon meer spelen” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

21u30 0 Sport in de buurt Aarschot kende een moeilijke start in Top Division 2. Met Oostkamp en Leuven Bears kreeg de ploeg twee zware tegenstanders voorgeschoteld, maar de eindcijfers waren eveneens duidelijk. Hoewel de derby tegen Leuven met 61-80 werd verloren, was nieuwkomer Tim Jeanquart toch een lichtpunt. Hij scoorde zeventien punten.

Tim Jeanquart had er geen moeite mee om toe te geven dat met Leuven de beste ploeg gewonnen had. “Het uitvallen van Thomas Verheyden was een streep door de rekening. Het is niet tegen Leuven Bears dat we de punten moesten pakken, maar de komende weken zullen we dat wel moeten doen. De voorbije twee seizoenen moest ik met Bavi Vilvoorde vechten tegen de degradatie. Ik hoop dat ik met Aarschot toch sneller in veilige wateren kan geraken.”

Speelminuten

Als jeugdspeler werd Tim Jeanquart opgeleid door Leuven Bears. Daarna trok hij naar Bavi Vilvoorde. “De voorbije vijf seizoenen was ik aan de slag bij Bavi. Ik heb daar een mooie periode meegemaakt. Anders blijf je niet zo lang bij een club. Natrappen zal ik dus allerminst doen. Ik merkte alleen dat ik vorig jaar onder de nieuwe coach (Hoornaert, red.) minder kansen kreeg. Mijn transfer naar Aarschot werd in de plaats ingegeven door het feit dat ik gewoon meer wou spelen. Ik woon in Kampenhout. Een verplaatsing naar Vilvoorde of Aarschot maakt op zich nauwelijks verschil uit.”

Veel gelijkenissen

Tim Jeanquart ziet meerdere gelijkenissen tussen Aarschot en Vilvoorde. “Beide ploegen werken graag met jeugd en doen dat goed, beide ploegen hebben ook een familiaal karakter. Een ploeg moet echter aan elkaar hangen. Dat is dit seizoen zeker het geval met Aarschot. Het basketbal is wel verschillend. Bij Bavi was het spel eerder gericht op enkele spelers die vlot scoorden. Het was spelergericht. In Aarschot wordt er eerder uitgegaan van een setplay. De grote jongens worden gemakkelijker opgezocht.”

Corona

Tim Jeanquart weet niet wat de sportieve toekomst zal brengen. “Het was de voorbije maanden moeilijk om naar een doel te toe werken. Aanvankelijk dachten we in augustus te kunnen spelen tot alles een maand werd uitgesteld. Nu is de situatie weer onduidelijk. Op de site van de bond las ik dat corona minder impact zou hebben op basketbal. Ik weet niet of dat klopt. De contacten zijn inderdaad niet lang. Daar heeft de federatie een punt, maar anderzijds zweten we wel. Het zorgt er allemaal voor dat het moeilijk is om echt onder stoom te geraken.”