Nieuwkomer Tibo Andries voelt zich thuis bij Torhout: “Trainer geeft me veel vertrouwen” Bert Denolf

01 oktober 2020

09u35 0 Sport in de buurt Met drie op zes in de achterzak staat KM Torhout na twee speeldagen op de vijfde plaats in het klassement. De West-Vlaamse derdenationaler trekt dit weekend naar Bambrugge, waar het zich wil herpakken na de 1-3-nederlaag tegen Tempo Overijse.

“Vijftig minuten lang waren we vorige week, ondanks de afwezigheid van enkele sterkhouders, zoals aanvoerder Vandelannoite, niet de mindere van Overijse”, blikt nieuwkomer Tibo Andries nog eens kort terug. “Ons blok stond goed en we kregen enkele goeie mogelijkheden. Vlak na rust hadden we de pech dat Ballegeer in een reflex een afgeweken bal met de arm beroerde en met rood van het veld werd gestuurd. Daarbovenop kregen we een strafschop tegen. Het werd uit die penalty 0-1 en dat was meteen het kantelpunt van de wedstrijd. Trainer Degomme schoof nadien met enkele pionnetjes, maar we gaven te veel ruimte weg waarvan Overijse profiteerde om een tweede maal te scoren. Een kwartier voor tijd kopte ik de aansluitingstreffer tegen de touwen, maar net op het moment dat het opnieuw spannend werd, scoorde Overijse een derde maal en was het boeken toe voor ons.”

Aanspeelpunt

Andries kwam in de zomer over van Damme, maar de aanvaller integreerde zich vlot in de spelersgroep en kreeg de voorbije weken heel wat speelgelegenheid. “Ik voelde me hier snel thuis en de trainer geeft me veel vertrouwen. Als aanvaller probeer ik zowel een aanspeelpunt te zijn, een voetballer die de bal graag voelt, als een snelle flankspeler, die de bal in de ruimte vraagt. Voetballen in nationale is alvast een hele stap vooruit. Om je een voorbeeld te geven: ons trainings- en wedstrijdveld hangt vol camera’s om nadien alles te analyseren en te herbekijken. Dat is een luxe die ik voorheen niet kende.”

Zondagmiddag trekt Torhout naar Racing Bambrugge. “Ik kan je niets over die tegenstander vertellen, maar wel dat we erop gebrand liggen om opnieuw de drie punten binnen te halen. De huidige vijfde plaats waar we nu op staan, geef ik niet graag af”, besluit Andries.