Nieuwkomer Seppe Lecour scoort eerste goals voor WS Lauwe: “Eerste provinciale was sportieve stap die ik moest zetten” Erik De Block

12 oktober 2020

13u46 0 Sport in de buurt Bij promovendus FC Meulebeke won eersteprovincialer WS Lauwe zaterdagavond met 0-2. Nieuwkomer Seppe Lecour scoorde beide doelpunten.

“In de vorige drie matchen was me dat nog niet gelukt. Ik ben blij dat de nul achter mijn naam weg is en we onze eerste zege op verplaatsing behaalden”, aldus Lecour. “Scoren is mijn specialiteit. Ik wist wel dat het ging komen. Eens dat eerste doelpunt valt, volgt de rest.”

“Voor de ploeg was het belangrijk om een goede prestatie neer te zetten”, gaat Lecour voort. “We namen de match direct in handen en deden het als collectief. Meulebeke speelt, net zoals wij, op een groot veld. Op dat vlak was het dus niet aanpassen. De mat lag er bovendien perfect bij. Voor ons als voetballende ploeg, is dat een pluspunt. Ook onze grasmat ligt er trouwens perfect bij. Keepertrainer Ruddy Demeyere doet hiervoor uitstekend werk.”

De ex-speler van de beloften van KRC Harelbeke is nieuw in de AGO-Arena. Lecour speelde de voorbije twee seizoenen bij tweedeprovincialer Zwevegem Sport. “Het eerste jaar was ik er goed voor 29 doelpunten en vorig seizoen stond de teller op 22 toen door het coronavirus de competitie op vijf matchen van het einde stopgezet werd”, klinkt het. “Tussen eerste en tweede provinciale is er alvast een groot verschil. Zoals het positiespel bij de tegenstander. Ook mijn huidig team is beter dan mijn ex-ploeg. De passing is beter. Eerste provinciale was wel de sportieve stap die ik moest zetten. Bij Zwevegem Sport heb ik me altijd geamuseerd. Bij Lauwe tonen de trainer en het bestuur veel vertrouwen in mij. Er is ook ambitie.”

Zonnebeke

Het team van trainer Christophe Van Elslande telt tot dusver twee overwinningen en evenveel nederlagen. “Weliswaar op verplaatsing tegen twee moeilijke tegenstanders Eendracht Wervik en Dadizele, maar dat mag geen excuus zijn”, zegt Lecour. “We creëerden toen te weinig kansen. Zondag komt promovendus Zonnebeke langs, een ploeg die ik ken van vorig seizoen en een paar nieuwe spelers binnenhaalde. Ik herinner me Zonnebeke als een heel stugge ploeg, met een stevige defensie en snelheid vooraan. Een niet te onderschatten tegenstander dus. We gaan zeker op onze hoede moeten zijn.”