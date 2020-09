Nieuwkomer Berlaar-Heikant wil ook tegen Beringen ongeslagen blijven: “Op dit elan willen we graag doorgaan” Bart Jacobs

30 september 2020

21u13 0 Sport in de buurt Een week geleden bereikte ons het bericht dat Raphael Thijs (33), die op de openingsspeeldag van de nieuwe competitie nog onder de lat stond bij Berlaar-Heikant, de actieve voetbalsport vaarwel moet zeggen. Van de dokter kreeg Thijs het dwingende advies wegens knieperikelen te stoppen met voetballen. Mede daardoor stond de 18-jarige Flore Van Egdom op de tweede speeldag in het doel bij Heikant.

“Dat kwam hard aan toen de dokter mij vertelde dat ik ‘kreupel’ zou worden indien ik nog langer zou blijven voetballen”, vertelt Thijs ons. “Op mijn leeftijd verwacht je je daar niet aan. Maar intussen heb ik er mij bij neergelegd, in het besef dat ik het vreselijk zou vinden indien ik later niet met mijn kinderen zou kunnen ravotten in de tuin. Wanneer ik mijn verhaal doe tegen familie, vrienden of kennissen, barst ik soms in tranen uit. Ik kan niet zelf beslissen of ik verder kan voetballen, dat doet mijn lichaam in mijn plaats.”

Het definitieve uitvallen van Raphael Thijs is geen goed nieuws voor Berlaar-Heikant. De club, pas gepromoveerd naar 3de nationale B, moet zich nu beroepen op twee youngsters onder de lat, Alexander Belooussov en Flore Van Egdom (18). Deze laatste stond in het doel bij Heikant, op het veld van Koersel (1-1).

“Voor Raphael is dit zeer spijtig nieuws. Dit wens je niemand toe, hé”, aldus Flore Van Egdom, die niet gezegd wil hebben dat hij nu definitief de nieuwe, eerste doelman is van Berlaar-Heikant. “Uiteraard ben ik tevreden met de kans die ik gekregen heb, al kwam die kans er door de onverwachte evolutie in de blessure van Raphael. Uit bij Koersel heb ik ervaring mogen opdoen. Het was voor mij de allereerste keer dat ik aan de aftrap kwam van een competitiewedstrijd met een eerste elftal. Dat zette heel wat spanning op mijn wedstrijd, maar ik denk toch dat ik het er goed van afgebracht heb. Hopelijk sta ik komend weekend weer tussen de palen, maar dat is een beslissing die bij onze trainer ligt.”

Berlaar-Heikant is alleszins nog ongeslagen in het nieuwe seizoen. “En dat hopen we zo te houden. In de kleedkamer heerste het voorbije weekend wel ontgoocheling na het gelijkspel tegen Koersel. Maar dat zal mij er niet van weerhouden mij klaar te stomen voor onze volgende opdracht. We willen op dit elan doorgaan.”