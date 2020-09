Nieuw regelmatigheidscriterium in de maak: “Na Oost-Vlaanderen Ladies Cycling Trophy een Vlaams klassement over 21 wedstrijden voor meisjes jeugd” Hans Fruyt

25 september 2020

14u17 0 Sport in de buurt Een nieuw Vlaams regelmatigheidscriterium is in de maak. Als alles goed gaat, krijgt de Oost-Vlaanderen Ladies Cycling Trophy voor vrouwen elite en beloften in 2021 een dochtertje. Het ziet er naar uit dat 21 organisatoren van koersen voor meisjes jeugd in een nieuw criterium de krachten zullen bundelen.

Chris Lamon, wedstrijdafgevaardigde bij Cycling Vlaanderen, stond vier jaar geleden aan de wieg van de Oost-Vlaanderen Ladies Cycling Trophy. Door de coronacrisis en de onderbreking van het wielerseizoen konden dit jaar geen klassementen worden opgemaakt. Normaal keert het regelmatigheidscriterium volgend jaar terug. Met niet minder dan 29 wedstrijddagen. “En met onder meer drie nieuwe organisaties”, glundert Lamon. “De Sint-Pietersvrienden uit Eine, de vroegere organisatoren van de Koppenbergcross, engageren zich om op zaterdag 29 mei een kermiskoers voor vrouwen op de kalender te brengen. Ook Strijpen treedt toe tot de Oost-Vlaanderen Ladies Cycling Trophy. Net als Iddergem en Steendorp. Zo zouden we volgend seizoen in onze provincie aan 29 wedstrijden voor vrouwen komen.”

Brainstormen

Sinds kort bestaat de Ladies Cycling Trophy uit twee klassementen: een eerste voor 22-plussers (elites), een tweede voor beloften (U23). Tijdens de maanden zonder competitie kreeg Lamon veel tijd om na te denken. Om het vrouwenwielrennen op te krikken zal hij, samen met collega Luc Degroote en freelancer Filip De Greef, een gelijkaardige trofee voor meisjes jeugd in het leven roepen. Met een klassement voor meisjes junioren en een tweede voor meisjes nieuwelingen. “Alsof COVID-19 niet bestaat, ben ik beginnen brainstormen”, gaat Lamon voort. “In de hoop dat we in 2021 weer een normaal wielerjaar krijgen. Alle organisatoren van koersen voor meisjes jeugd die op de oorspronkelijke kalender van 2020 stonden heb ik aangezocht. Onder hen zijn er 21 bereid onder de vlag van het nieuwe regelmatigheidscriterium opnieuw een wedstrijd voor meisjes jeugd in te richten. Het gros van die organisatoren huist in Oost- en West-Vlaanderen. Tussen beide provincies zijn de organisaties ongeveer gelijk verdeeld. Toch wordt het een Vlaams criterium. In Limburg is Kerniel bereid om mee te doen, in Antwerpen Kontich en Wilrijk. Zowel voor meisjes nieuwelingen als voor meisjes junioren zal de prijzenpot duizend euro bedragen.”