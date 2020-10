Nieuw project in Koekelare slaat aan: “Ambiëren een plaats bij de top” Bert Denolf

08 oktober 2020

09u34 0 Sport in de buurt Met een trainerswissel en enkele gerichte versterkingen is VV Koekelare goed aan het seizoen begonnen in derde provinciale. De B-ploeg, nieuw in vierde provinciale, liet ook al enkele mooie dingen zien en mocht afgelopen weekend haar eerste seizoensoverwinning vieren.

De supporters van Koekelare werden afgelopen zondagmiddag verwend aan de Ichtegemstraat, waar de B-ploeg om 14.00 uur na een spectaculaire partij Alveringem met 6-4 het nakijken gaf. Nadien scoorde de A-ploeg om 16.00 uur maar liefst acht keer tegen de bezoekers uit Aartrijke. Koekelare A opent het seizoen met een negen op twaalf, terwijl de B-ploeg de laatste plaats verlaat en een drie op twaalf behaalde.

Blessures

“Vanaf het eerste fluitsignaal toonden we met welke intenties we aan de match startten”, aldus Wesley Deschacht, sinds dit seizoen de nieuwe T1 van Koekelare A. “Met gezond agressief spel, hoog op de helft va de tegenstander, kwamen we tot heel wat doelkansen. Toch was niet alles peis en vree na deze ruime overwinning. Ik moest noodgedwongen twee spelers wisselen, die allicht lange tijd out zijn met een kuitbeenbreuk en gescheurde kruisbanden.”

Koekelare begon met grote verwachtingen en is het seizoen goed gestart. “We stoppen niet weg dat we heel wat kwaliteit binnen haalden en een plaatsje bij de top ambiëren”, vervolgt Deschacht. “Ik twijfelde even of ik naast mijn fulltime job als coach bij KV Oostende, waar ik hoofd van de scouting ben bij de U15 en video-analyses uitvoer, deze opdracht bij Koekelare erbij kon nemen. Het ambitieuze project en de toestemming van mijn vrouw hebben mij toch over de streep getrokken”, lacht de coach tot besluit.

Stuntzeges

Nog nieuw in Koekelare is de B-ploeg, die haar debuut maakt in vierde provinciale. Brend Vantournhout, de voorbije jaren actief als coach bij de reserves, staat aan het roer en haalde afgelopen weekend een eerste driepunter binnen. “Mijn ploeg bestaat vooral uit jonge spelers die hun eerste stapjes in het provinciaal voetbal zetten, maar er zijn ook enkele oudere spelers die hun ervaring zo goed mogelijk proberen door te geven. Klassementsgewijs hebben we in dit eerste jaar geen ambities, al hoop ik hier en daar wel eens een stuntzege te behalen”, aldus Vantournhout.