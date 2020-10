Niels Verheyden leidt Merelbeke met twee goals naar eerste zege: “Doet veel deugd na mislukte competitiestart” Xavier De Naeyer

11 oktober 2020

20u50 0 Sport in de buurt In tweede nationale won een geplaagd Merelbeke met 3-0 van Westhoek. In een onuitgegeven elftal bekroonde Niels Verheyden zijn eerste basisplaats van het seizoen met twee goals en een assist.

Niels Verheyden werd zondag in de basis gedropt en nam een hoofdrol in de overwinning tegen Westhoek. De rechterflankspeler opende na de pauze de score vanop de stip, bood Jordi Van Laere simpel de 2-0 aan en counterde pijlsnel naar 3-0. “Ik mag zeker niet klagen over mijn wedstrijd”, geniet de man van de match. “Dit doet heel veel deugd, zeker na die mislukte competitiestart. Bij mij was er corona vastgesteld en ik moest vervolgens in quarantaine. Daardoor kon ik een tijdje niets doen, waardoor mijn conditie achteruitging. Ik miste de eerste match en zat daarna twee keer op de bank. Tijdens de pauze tegen Westhoek voelde ik ook al dat ik de negentig minuten niet zou volmaken, maar de 1-0 gaf wat energie. Zo kon ik die laatste sprint nog trekken voor de 3-0. Het doet plezier dat die inspanningen zijn beloond met goals en uiteindelijk ook de drie punten.”

Veel betere tweede helft

De wedstrijd zelf was allesbehalve zo overtuigend als de score laat vermoeden. Niet voor het eerst moest coach Davy De Schryver met zijn pionnetjes schuiven, want door blessures en ziekte was een handvol basisspelers niet inzetbaar. “Het was een domper toen we ‘s middags op de club arriveerden en ontdekten dat er nog een paar spelers hadden afgehaakt. Onze eerste helft was vervolgens ook helemaal niet goed. In de openingsfase kwamen we een paar keer goed weg dankzij de sterk keepende Jordy Maes. We pasten na een kwartier ons systeem aan, hielden hen een beetje onder controle en kregen een paar kansjes. Onze veel betere tweede helft leverde ons de zege op. Met 3-0 mogen we niet klagen.”

Mooie statistieken

Dankzij de overwinning tegen Westhoek nestelt Merelbeke zich met vijf op twaalf in de buik van het klassement. “We zijn goed vertrokken. We hielden twee keer de nul en slikten in vier duels slechts twee tegengoals. Dat zijn mooie statistieken. Voorin mocht het wat meer zijn en met drie doelpunten is dat tegen Westhoek ook goed gelukt.”