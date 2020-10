Niels Vanhulsen (Deerlijk Sport): “Jessy Lebsir heeft niet veel nodig om te scoren” Erik De Block

06 oktober 2020

15u25 0 Sport in de buurt Tweedeprovincialer Deerlijk Sport telt na drie speeldagen nog het maximum en kreeg maar één doelpunt binnen. Het team van trainer Fabian Duyck speelt woensdagavond een inhaalwedstrijd op Blauwvoet Otegem dat nog geen enkel punt telt.

Groen-wit nam alvast een uitstekende start. Opmerkelijk is dat student Niels Vanhulsen volop zijn kans krijgt. Bij Deerlijk Sport is hij bezig aan zijn tweede seizoen. Vorig seizoen stond hij geen enkele keer aan de aftrap. “In de voorbereiding op dit seizoen liep het voor mij redelijk goed en ik kon die lijn doortrekken”, vertelt Vanhulsen (21). “Als ploeg was de voorbereiding niet zo positief, maar nu staan we wel met het maximum. Ik heb er niet echt een verklaring voor. Het is nu precies het omgekeerde van vorig seizoen. Toen was onze voorbereiding goed, maar de start slecht.”

“Vorig seizoen was er centraal achteraan redelijk wat concurrentie en niet gemakkelijk om tot de selectie te behoren. Het was hier mijn eerste seizoen en dat is ook aanpassen. Nu sta ik naast Niels Manderick. Defensief staat het goed. Doelman Jorgen Rogiers heeft al genoeg zijn waarde bewezen. We scoren ook vlot. Vooral via nieuwkomer Jessy Lebsir (ex-KVK Westhoek, Winkel Sport, KRC Harelbeke, Sassport Boezinge en Dottenijs, red.). Hij is een echte spits en heeft niet veel nodig om te scoren. Jessy is snel en technisch sterk.”

Geneeskunde

Niels Vanhulsen woont in Deerlijk en studeert aan de KU Leuven. Hij volgt zijn derde jaar geneeskunde. “Gelukkig vinden de meeste lessen online plaats, want anders zou het niet combineerbaar zijn om twee keer per week te komen trainen”, zegt Vanhulsen. “Voorlopig zijn mijn studies perfect te combineren. Nu we online les volgen, komt het me goed uit nu we midweek spelen.”

Zijn vader Jean-Pierre is al jarenlang keeperstrainer bij reeksgenoot Zwevegem. “Ik ben begonnen bij de jeugd in Deerlijk en ben dan vertrokken naar Zwevegem Sport”, blikt hij terug.

Hij is klaar voor de derby op Otegem. “Het is voor ons een voordeel dat ze spelen op kunstgras. Otegem heeft nog geen enkel punt en dat zijn de gevaarlijkste tegenstanders.”