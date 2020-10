Niels Vandyck toont in Bornem zijn vorm voor het BK: “Niemand steekt er echt bovenuit” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

10u19 0 Sport in de buurt Met een vierde plaats in Bornem heeft Niels Vandyck in eigen streek kunnen aantonen dat hij klaar is voor de laatste opdrachten van het seizoen. De voornaamste opdracht komt er volgende zaterdag al aan, als de elites zonder contract in Lokeren hun Belgisch kampioenschap afwerken. Vandyck mag bij de (vele) kanshebbers gerekend worden op een podiumplaats.

De vierde plaats in Bornem was voor Niels Vandyck alvast een opsteker. “Ik keek enorm uit naar die koers. Hoewel ik recent verhuisde naar Merchtem, bevindt mijn ouderlijk huis zich in Bornem en werk ik in de gemeente. De motivatie vooraf was er. Meer dan die vierde plek zat er trouwens niet in. Alex Colman was outstanding. Enzo Wouters en Joeri Stallaert gingen me vooraf in de sprint. Die mannen zijn ook echt sneller. Er was een fotofinish nodig om het verschil met Joeri te zien, maar die liet zich uitbollen. Ik denk dat hij iemand in het publiek gezien had (lacht). Hij is veel sneller dan ik en was mijn favoriet voor het BK, als hij startrecht had gekregen.”

Veel kanshebbers

Zaterdag werken de beloften en de elites zonder contract hun Belgisch kampioenschap af. Niels Vandyck blikt al vooruit. “Het wordt afwachten wie er zo laat op het seizoen nog gemotiveerd zal zijn. Voor mij mogen de regen en de wind ook nog even aanhouden. Die weersomstandigheden schrikken me geenszins af. Ik durf geen voorspelling te maken. Veel renners halen een hoog niveau, maar momenteel steekt niemand er echt bovenuit. Alex Colman en Tom Paquot wel, maar beiden zijn beloften. Het is een omloop, waarop iedereen zich kan uitleven. Een sprinter is in het voordeel, maar een puncher kan het eveneens afmaken. Vijftig renners kunnen het goud pakken, in Habay waren er dat tien vorig jaar.”

Tot het einde

Niels Vandyck blijft nog even aan de slag. “In juli was ik teleurgesteld. Voor de heropstart vertelde ik thuis nog dat mijn vorm top was. In het begin reed ik wel deftig, maar kon het verschil niet maken. Dat was frustrerend. Vanaf september gaan de prestaties weer in stijgende lijn. Daarvan wil ik nog even profiteren. In Wallonië kan er tot begin november gekoerst worden. Ik ben van plan om dat te doen.”