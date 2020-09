Niels Ringoot met Olsa zondag tegen ex-ploeg Wetteren: “Vorm van de dag wordt bepalend” Kristophe Thijs

30 september 2020

20u58 0 Sport in de buurt Olsa Brakel staat voor een loodzwaar drieluik. Zondag trekt geel-zwart richting Wetteren om de week nadien Dender partij te geven voor de beker. Als kers op de taart staat dan de komst van Lokeren-Temse op de kalender. Winnen tegen Wetteren zou dan ook voor een enorme boost kunnen zorgen, al zal dit wel zonder de ervaren Ludovic Buysens moeten gebeuren. De voormalige profvoetballer is minstens zes weken out met een spierscheur in de hamstring. Niels Ringoot wordt meer dan waarschijnlijk zijn vervanger.

En dus mag Ringoot meteen in de basis verwacht worden tegen zijn ex-ploeg Wetteren. “Mijn passage was daar vorig seizoen niet meteen een succes, maar toch blijft het speciaal om tegen een voormalige club te spelen. Ik ken het overgrote deel van de ploeg nog. Als de coach me de kans geeft, is het zondag aan mij om me te tonen tegenover Wetteren, maar uiteraard ook tegenover Olsa Brakel. Van revanche zou ik niet spreken. Makkelijk zal het sowieso niet worden, want in deze reeks zijn alle ploegen aan elkaar gewaagd. De vorm van de dag zal bepalend zijn”, legt de boomlange verdediger uit.

Goede jaren

Voor hij naar Wetteren trok, speelde Ringoot al twee seizoenen bij Olsa Brakel. “Best goede jaren, al werd het laatste seizoen er door de degradatie afgesloten in mineur. Een contractverlenging is toen afgesprongen, maar ik ben blij dat ik hier dit seizoen een nieuwe kans krijg. Ik besef heel goed dat de concurrentie groot is, maar ik hoop dat ik toch mijn meerwaarde zal kunnen bewijzen hier aan de Parkweg”, gaat Ringoot verder.

Na twee draws in de openingsmatchen hoopt Olsa Brakel zondag eindelijk de drie punten te kunnen pakken. “Met die 2 op 6 hebben we niet gekregen wat we verdienden. Tegen Zelzate werd een doelpunt onterecht afgekeurd en vorige week waren we ook de betere ploeg tegen Merelbeke. Het had er dus heel anders kunnen uitzien voor ons. Met minder dan een overwinning kunnen we zondag tegen Wetteren dan ook niet tevreden zijn. Hoe langer de driepunter uitblijft, hoe meer druk je als ploeg voelt. Vandaar dat een zege een geweldige opsteker zou zijn met het oog op de matchen die ons staan te wachten”, besluit de centrale verdediger.