NIels Loriers wil met Lebbeke bovenin stand blijven meedraaien: “Resultaat neerzetten in Torhout” Stef Van Overstraeten

08 oktober 2020

16u38 0 Sport in de buurt FC Lebbeke voert na drie speeldagen mee de klassering aan in derde nationale A. De ploeg van trainer Sandy Casieris verloor nog niet. Een gelijkspel tegen Eppegem op de eerste speeldag werd gevolgd door twee overwinningen, in Anzegem en thuis tegen Melsele. Dit weekend wacht Lebbeke een trip naar Torhout.

Vorige week, tegen Melsele, ging het vlot voor FC Lebbeke (3-0-winst, red.). En die lijn willen ze daar vooral doortrekken. “We speelden nochtans niet onze beste wedstrijd tegen Melsele”, vindt Niels Loriers (24). “De score had hoger kunnen zijn, maar toch zijn we nog niet op ons hoogste niveau. Dus die match geeft een beetje een vertekend beeld. Het is de bedoeling om week per week beter te worden en nog te groeien doorheen de competitie. We hebben onze start niet gemist, dat is alvast een goed teken.”

“Dit is nu mijn vierde seizoen op dit niveau en ik weet dat het een heel speciale reeks is”, gaat de verdediger voort. “Een reeks waarin iedereen tegen iedereen kan winnen. Een al dan niet goede dag kan beslissen over winst en verlies. Wij spelen zonder druk en zo trekken we ook naar Torhout dit weekend. Elk punt buitenshuis is meegenomen als we onze thuismatchen winnen. Maar geen enkele wedstrijd is op voorhand gespeeld. In die vier seizoenen stak geen enkele ploeg er écht bovenuit. En dat zal ook dit seizoen weer zo zijn.”

Jong geweld

Torhout belooft niet alleen een stevige verplaatsing te worden in afstand. “Ze beschikken daar over een goede mix van ervaren mannen en jong geweld”, weet Loriers. “Het is altijd afwachten met die gasten, want zij zijn vaak nog niet door andere clubs die hoger spelen opgepikt en willen zich bewijzen. Bovendien spelen ze daar op kunstgras, iets wat zij uiteraard gewend zijn, maar wij niet. Toch blijft het de bedoeling om er een resultaat neer te zetten zodat we mee zijn bovenin. Het kan week per week alleen maar beter worden, al mogen we niet zelfzuchtig worden. De ploeg is versterkt ten opzichte van vorig jaar. Pieren speelt op een voor hem ongewone positie en scoorde vorige week. En achterin voel ik me in mijn sas naast Sander De Coeyere, iemand die perfect coachbaar is. Het ziet er allemaal veelbelovend uit.”