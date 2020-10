Niels Holvoet (FC Poesele): “Opstappen was de enige juiste beslissing” Dominique Lampo

12 oktober 2020

22u08 1 Sport in de buurt De nederlaag van FC Poesele tegen Sint-Denijs bleef niet zonder gevolgen. T1 Niels Holvoet zag met lede ogen hoe zijn ploeg een 1-0-voorsprong heel makkelijk uit handen gaf en finaal met 1-3 verloor. Zondagavond besloot Holvoet al om de handdoek in de ring te gooien. Het bestuur probeerde hem nog op andere gedachten te brengen, maar Holvoet hield voet bij stuk.

“Na onze eerste overwinning van vorige week op het veld van SK Bellem had ik het gevoel dat we weer op goede weg waren. Met een 4 op 12 hadden we wel een lichte achterstand op de verhoopte marstabel, maar onze prestatie mocht er zijn en ik hoopte dat we misschien wel aan een remonte toe waren. Over de eerste helft tegen Sint-Denijs kon ik behoorlijk tevreden zijn. We waren minstens de evenknie en de 1-0-voorsprong bij de rust was niet onverdiend. Ik had het gevoel dat we die bonus konden vast houden. Na de rust kreeg ik evenwel het gevoel dat sommige spelers met de handrem op speelden en de wedstrijd kantelde in het voordeel van de bezoekers. Enkele spelers lieten me duidelijk in de steek en dat viel bij meerdere supporters op. Ook T2 Didier Bouillaert had het gevoel dat er bepaalde zaken niet klopten.”

Akkefietje

Holvoet hield de eer aan zichzelf en gaf er intussen de brui aan. Dat bleek volgens hem de enige juiste beslissing. “De meer ervaren spelers zoals aanvoerder Ruben Welvaert, Tom De Wulf en de geblesseerde Thomas Taveirne stonden zeker achter me en met een aantal andere jongens kon ik het best vinden. In de voorbereiding van het seizoen had ik wel een akkefietje met enkele spelers. Ze verweten me onder meer dat ik de oudere spelers beschermde. Niks van. Ik zette hen net zo goed op de bank. Wat wel klopt, is dat ik met hen meer contact had omdat zijn tot mijn leeftijdscategorie behoorden. Blijkbaar heeft dit alles zich toch tegen mij gekeerd.”

Ambitie

Exit Holvoet dus en het is nog koffiedik kijken hoe de club verder gaat. Holvoet heeft alvast niks aan ambitie ingeboet. “Ik heb zelf als speler veel meegemaakt en weet goed genoeg wanneer bepaalde zaken fout zitten. De enige juiste beslissing is om op te stappen. Ik doe dit in de allerbeste verstandhouding met het bestuur en wil hen ook bedanken voor de steun in het voorbije anderhalf jaar. Voor mij is FC Poesele geen eindpunt. Ik heb veel energie gestopt in mijn taak als trainer en wil zo snel mogelijk weer aan de slag.”