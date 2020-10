Niels Holvoet en FC Poesele hebben eerste zege van seizoen beet: “Reeks neerzetten is nu eerste uitdaging” Dominique Lampo

05 oktober 2020

12u01 0 Sport in de buurt Tweedeprovincialer FC Poesele miste zijn competitiestart in de A-reeks. Met een één op negen was het nog niet aan het feest. De 1-3-zege op het veld van SK Bellem deed dan ook deugd. Coach Niels Holvoet hield de druk weg van zijn groep en zag zijn ploeg de spons halen over de magere puntenoogst.

“Met een één op negen kan je als coach voor negatieve druk zorgen. Daar heb ik me niet aan bezondigd. Mijn groep kende wel het belang van de wedstrijd en was klaar om iets recht te zetten. Al bij al was onze competitiestart niet zo slecht als die één op negen laat vermoeden. Op de eerste speeldag ontvingen we Lembeke en naar mijn gevoel is dat een outsider voor de titel. Het pleit voor ons dat we een 1-3-achterstand ombogen in een 3-3-gelijkspel. Ik vond ons in die wedstrijd de morele winnaar. De partij in Destelbergen was de minste van de drie. Daar botsten we op een heel sterke tegenstander en verloren we met 4-1. In Kleit speelden we dan weer een heel goede match. Het zat evenwel allemaal tegen. In het openingskwartier liep Pieter De Waele tegen rood aan en viel Thomas Taveirne uit met een kruisbandletsel en toch gaven we nog een degelijke repliek en zat er met een tikkeltje geluk misschien wel iets meer in dan een 0-2-nederlaag. Het is dan ook een opsteker dat we een eerste zege op zak staken. Door die zege laten we die mindere start toch wat achter ons. Met een vier op twaalf staan we toch min of meer onder de mensen.”

Verdiende winst

Holvoet vindt dat er op de zege van zijn ploeg niks af te dingen valt en dat zijn team 75 van de negentig minuten de betere ploeg was. “We speelden een sterke eerste helft. We moesten wel wachten tot vijf minuten voor de rust eer we ons overwicht beloond zagen. Tom De Wulf en Pablo Van Autryve zorgden voor het voorbereidende werk en Ruben Welvaert kon de kans in twee tijden verzilveren. Na de rust stuurde Bellem wat bij en in het eerste kwartier na de pauze hadden we het niet onder de markt. Via Wouter D’Hoedt stelden zij gelijk. Het is wel knap hoe mijn ploeg nadien de partij weer in handen nam. Met een fraaie lob bracht Branko Opsomer ons op voorsprong en na een vrije trap van Pablo Van Outryve zorgde invaller Timothy Vercamer voor zekerheid over de winst.”

Ik heb het gevoel dat we dit jaar de ambitie mogen hebben om iets onder de subtop te eindigen. Tussen plaats vijf en zeven is haalbaar. Niels Holvoet

Poesele stond vorig seizoen op de negende plaats in de B-reeks, toen corona roet in het eten gooide. “Ik heb het gevoel dat we dit jaar de ambitie mogen hebben om iets onder de subtop te eindigen. Tussen plaats vijf en zeven is haalbaar. Al is de kruisbandblessure van Thomas Taveirne natuurlijk een streep door de rekening. Een speler verliezen, die goed was voor dertien doelpunten en vijftien assists vervang je niet zo maar. Toch heb ik het gevoel dat we dit collectief kunnen opvangen. Branko Opsomer miste vorig jaar een groot deel van de competitie en is nu fit en met Jari Feys hebben we een jonge en beloftevolle speler achter de hand. In het middenveld laten Ruben Welvaert en Louis Foncke zich wel gelden en in de verdediging vind ik dat Brecht De Boever en de jonge Vince Carette een goed duo vormen. En rechtsachter Thibo Van Coppernolle steekt ook wel in vorm. Een reeks neerzetten is nu de eerste uitdaging.”