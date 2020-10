Niels De Schutter bekert met SK Deinze bij Thes Sport: “Veruit de zwaarste loting van alle 1B-ploegen” Hans Fruyt

08 oktober 2020

16u15 0 Sport in de buurt Van alle 1B-ploegen – Lierse Kempenzonen is al uitgeschakeld – heeft SK Deinze in de vijfde ronde van de Beker van België zonder meer de zwaarste loting. Zaterdagavond trekken de oranjehemden naar Thes Sport, de twee voorbije seizoenen steevast een stevige opponent in eerste amateur.

“Trainer David Gevaert heeft ons deze week op training al enkele keren gewaarschuwd”, vertelt Niels De Schutter. “Zonder de licentieverplichting zou Thes al voor ons naar 1B gepromoveerd zijn. Wij hebben zonder twijfel de moeilijkste loting van alle ploegen uit 1B.”

Seraing krijgt eersteprovincialer Blankenberge op bezoek, Lommel neemt het in eigen stadion op tegen kersvers tweedenationaler Zelzate, RWDM mag naar de Waalse derdeklasser Rochefort, Union mag in het Dudenpark SK Heist bekampen en Westerlo krijgt Hades uit tweede nationale op bezoek. Thes Sport, vorig seizoen tweede en het jaar voordien kampioen van de reguliere competitie – is in eerste nationale goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Zowel Winkel als Tienen werden geklopt. “Ik hoor dat Thes op kunstgras speelt”, gaat De Schutter verder. “Mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar natuurgras. Het voordeel aan een bekerpartij bij Thes Sport is dat we elkaar goed kennen. Van onderschatting zal bij ons geen sprake zijn. We zouden heel graag een ronde verdergaan en bekeren tegen een eersteklasser. Een wedstrijd zoals tegen Club Brugge twee jaar geleden wil ieder van ons nog eens meemaken.”

Of De Schutter zaterdagavond opnieuw een rol in het hart van de defensie krijgt is niet duidelijk. Vermoedelijk zal trainer David Gevaert mannen die nog niet veel speelden kansen schenken. De Schutter kwam op de derde speeldag in het elftal, kreeg naast Siebe Blondelle een plaats centraal achterin en eiste in de negen op negen een rol op. “Centrale verdediger is voor mij een ietwat ongebruikelijke positie”, geeft De Schutter toe. “Denk dat het geleden is van mijn periode bij Waasland-Beveren dat ik centraal achterin speelde. Tot nog toe beviel de nieuwe opdracht mij. In de drie wedstrijden dat ik aan de aftrap kwam slikten we twee goals. Telkens na een stilstaande fase. Vooral die late goal in Lommel was vervelend. Omdat we er op alle vlakken een hele sterke partij speelden.”