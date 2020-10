Niels De Clerck rijdt zondag het BK in Affligem: “Parkoers met 650 hoogtemeters moet me liggen” Hans Fruyt

07 oktober 2020

15u35 0 Sport in de buurt Tweedejaarsnieuweling Niels De Clerck uit Oeselgem grossiert in ereplaatsen. De pion van Gaverzicht-BE Okay botste in de laatste rechte lijn van de Keizer der Nieuwelingen in Tielt op eerstejaars Viggo Van Neste. Zondag is hij één van de vele outsiders op het BK in Affligem.

“Ik denk dat het parkoers mij moet liggen, want volgens een post op Facebook zijn er 650 hoogtemeters”, blikt De Clerck vooruit. “Twee weken geleden reed ik in Maarke-Kerkem. Dat was een wedstrijd met 750 hoogtemeters. Bij heel slecht weer bovendien. Daar werd ik vijfde. Ik vermoed dat er tijdens het BK heel wat aanvallen zullen komen omdat niemand met Yoran Van Gucht naar de streep wil. Yoran werd al vier jaar na elkaar – drie keer bij de aspiranten en vorig seizoen als eerstejaarsnieuweling – Belgisch kampioen. Zelf zal ik zondag zeker iets proberen. Want sprinten is niet mijn sterkste wapen.”

Ook tijdens de Keizer der Nieuwelingen koos Niels De Clerck voor het offensief. Viggo Van Neste en Jarne Jonckheere waren de eerste aanvallers. “Rond halfweg reden we met vijf renners naar de twee leiders”, verduidelijkt De Clerck. “Ugo De Weerd, Nils Maerevoet, Wout Vansteenkiste en Yoran Van Gucht gingen met mij mee. In de voorlaatste ronde viel er achter Van Neste en Maerevoet een gaatje. In mijn eentje reed ik er naartoe. In de laatste ronde probeerde ik op een lichte helling mijn twee gezellen af te schudden, maar Van Neste zat meteen op mijn wiel. In de sprint moest ik voor hem het hoofd buigen. Wat ik ook had verwacht.”

Blijven bij Gaverzicht-BE Okay

Eigenlijk verdient Niels De Clerck een overwinning. In een normaal seizoen had hij naar alle waarschijnlijkheid al eens de handen in de lucht mogen gooien. “In dit coronajaar kregen we niet veel kansen”, aldus De Clerck, die bij de overstap naar de junioren bij Gaverzicht-BE Okay blijft. “In Maarke-Kerkem vond ik een parkoers op mijn maat, maar die dag stond er veel wind en was het moeilijk om voorop te blijven. Nu staan nog enkel twee nationale kampioenschappen op de kalender. Het BK tijdrijden op 25 oktober in Borlo rijd ik ook.”