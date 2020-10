Niel Meulemans mist het podium op het BK in Affligem: “Natuurlijk was ik ontgoocheld” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

Wat koop je met een anonieme tweeënzestigste plaats op een Belgisch kampioenschap bij de nieuwelingen (eerstejaars)? Niets. Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat Niel Meulemans teleurgesteld was na afloop van het BK in Affligem. Toch was Niel Meulemans de man van de koers en had hij lange tijd uitzicht op de titel. De finish lag gewoon vierhonderd meter te ver.

De Belgische titelstrijd bij de eerstejaars nieuwelingen brak pas laat open. Er waren enkele valpartijen (zonder veel erg), wat wees op een zenuwachtig gebeuren. Toch kwam er pas echt leven in de brouwerij bij het ingaan van de laatste ronde. Vigo Van Neste stak als eerste het vuur aan de lont. Op vijf kilometer van de finish waagde Niel Meulemans zijn kans. Hij leek op goud af te stevenen, maar op vierhonderd meter van de finish werd hij alsnog ingerekend door een ontketend peloton.

Moedige aanval

De reactie van de renner uit Tielt-Winge was begrijpelijk. “Het was een gesloten kampioenschap. Het zag er sterk naar uit dat alles op een massasprint zou uitdraaien. Die wou ik vermijden. Ik heb gegokt en verloren. Op enkele kilometer van de meet ben ik weggesprongen. Aanvankelijk was het knokken voor iedere meter, maar uiteindelijk had ik tweehonderd meter voorsprong. Toen dacht ik even dat ik echt Belgisch kampioen kon worden. Ik had er alleszins de benen voor. De voorbije weken had ik me ook goed voorbereid op de titelstrijd en de voorbije weken leek het plaatje helemaal te kloppen. Op vierhonderd meter van de finish werd ik terug bij lurven gevat. Sprinten zat er toen niet meer in, het was op. Een anonieme plaats halfweg het peloton was mijn deel. Hoewel het resultaat op het BK tegenviel, mag ik toch terugblikken op een goed jaar. Er waren veel ereplaatsen en in Glabbeek mocht ik het hoogste schavot betreden.”

Nieuwe doelen zoeken

Wat brengt de nabije toekomst voor Niel Meulemans? “Het seizoen op de weg is voorbij. In principe doe ik eind oktober wel nog mee aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Ik heb ooit één keer in Borlo gereden, maar ik heb het parcours niet meer in mijn hoofd. Een specialist ter zake ben ik niet, maar het lijkt me een leuke afsluiter. Ik overweeg wel om aan te zetten in enkele crossen.”