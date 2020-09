Nicolas Vandierendonck wil kloof slaan in tussenstand Porsche Cup in Zandvoort na goede resultaten in Zolder en op de Nürburgring Joost Custers

25 september 2020

Met een meeting op het vernieuwde F1-circuit van Zandvoort is de Porsche Carrera Cup Benelux aanbeland bij de derde manche van het seizoen 2020. Nicolas Vandierendonck trekt in zijn EMG Motorsport Porsche 911 GT3 Cup als leider in de Pro-Am divisie en als derde in de algemene ranking naar de Nederlandse duinenomloop. De West-Vlaming is vastberaden die positie de verstevigen in wat zich als een uitdagend weekend aankondigt.

“Na de Nürburgring twee weken geleden trekken we dit weekend opnieuw naar een vermaard circuit met een F1-geschiedenis”, vertelt Nicolas Vandierendonck. “De omstandigheden konden echter niet meer verschillend zijn, want waar ik heel wat ervaring heb op de Nürburgring, denk ik dat iedereen met relatief weinig pistekennis naar Zandvoort afzakt. Het circuit, dat op een steenworp van de zee ligt, werd vernieuwd voor de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland.”

“Die vernieuwingen brengen echter uitdagingen met zich mee, want er zijn niet alleen elementen toegevoegd zoals kombochten en veiligheidsmuren, ook werd er een volledig nieuwe asfaltlaag voorzien. Het circuit is op geen enkele manier te vergelijken met de Nürburgring, want in Nederland staan de muren en bandenstapels zeer dichtbij de baan. De minste fout kan genadeloos afgestraft worden, wat dan weer grote gevolgen kan hebben voor de strijd in het kampioenschap. Ik heb er tot dusver een constant jaar opzitten en ondanks wat pech bij de seizoensopener, sta ik op een derde plaats in de algemene puntentelling, na de ongenaakbare youngsters Loek Hartog en Morris Schuring.”

Punten pakken

“Mijn opdracht voor dit weekend is dus eenvoudig: punten pakken en als het even kan, mijn voorsprong in de tussenstand uitdiepen. Er loert echter gevaar om de hoek, want de weergoden lijken een kletsnat weekend in petto te hebben. Het is bijgevolg best mogelijk dat we drie zeer verschillende races zullen krijgen en het zal van kapitaal belang zijn om uit de miserie te blijven. Ik hoop dat ik samen met de jongens van EMG Motorsport de positieve lijn kan doortrekken en we over enkele dagen opnieuw met een trofee naar België kunnen terugkeren.”

Op vrijdag 25 september staan er twee vrije trainingen op het menu, gevolgd door een kwalificatiesessie op zaterdag in de voormiddag. Om klokslag 16u doven de rode lichten vervolgens voor een eerste sprintrace. Op zondag staat voor de lunch opnieuw een sprint op het menu, terwijl de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux het weekend besluit vanaf 15u15 met een wedstrijd van ongeveer een uur.